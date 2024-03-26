https://crimea.ria.ru/20240326/politseyskiy-sbil-15-letnyuyu-devochku-na-peshekhodnom-perekhode-v-tuapse-1136054630.html
Полицейский сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в Туапсе
Полицейский сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в Туапсе - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Полицейский сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в Туапсе
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего сотрудника полиции, который сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в городе Туапсе,... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T17:08
2024-03-26T17:08
2024-03-26T17:08
мвд по краснодарскому краю
туапсе
кубань
дтп
происшествия
новости
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110640/39/1106403909_0:82:2500:1488_1920x0_80_0_0_91b34e0ea34b5bba66de99ba852ecceb.jpg
СИМЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего сотрудника полиции, который сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в городе Туапсе, пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.По версии следствия, авария произошла вечером в минувшее воскресенье на автодороге "Майкоп-Туапсе" напротив многоквартирного дома по улице Богдана Хмельницкого. Уточняется, что за рулем Lada Granta был сотрудник отдела МВД России по Туапсинскому району. Водитель наехал на девочку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП она получила множественные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь.Подозреваемый допрошен следователем, изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, назначены судебные медицинские и автотехническая экспертизы, добавляют в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20240326/tri-cheloveka-pogibli-na-pozhare-v-tuapse-1136041495.html
туапсе
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110640/39/1106403909_205:0:2296:1568_1920x0_80_0_0_6a05651ba90f5fb798ddd97fc3a0803d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд по краснодарскому краю, туапсе, кубань, дтп, происшествия, новости, краснодарский край
Полицейский сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в Туапсе
Полицейский на Кубани сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе, возбуждено дело - СК
СИМЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего сотрудника полиции, который сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в городе Туапсе, пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
По версии следствия, авария произошла вечером в минувшее воскресенье на автодороге "Майкоп-Туапсе" напротив многоквартирного дома по улице Богдана Хмельницкого. Уточняется, что за рулем Lada Granta был сотрудник отдела МВД России по Туапсинскому району. Водитель наехал на девочку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП она получила множественные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего полицейского, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, в результате чего причинен тяжкий вред здоровью 15-летней девочки (часть 1 статьи 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Подозреваемый допрошен следователем, изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, назначены судебные медицинские и автотехническая экспертизы, добавляют в ведомстве.