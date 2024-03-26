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Полицейский сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в Туапсе - РИА Новости Крым, 26.03.2024
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Полицейский сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в Туапсе
Полицейский сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в Туапсе - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Полицейский сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в Туапсе
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего сотрудника полиции, который сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в городе Туапсе,... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T17:08
2024-03-26T17:08
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СИМЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего сотрудника полиции, который сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в городе Туапсе, пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.По версии следствия, авария произошла вечером в минувшее воскресенье на автодороге "Майкоп-Туапсе" напротив многоквартирного дома по улице Богдана Хмельницкого. Уточняется, что за рулем Lada Granta был сотрудник отдела МВД России по Туапсинскому району. Водитель наехал на девочку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП она получила множественные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь.Подозреваемый допрошен следователем, изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, назначены судебные медицинские и автотехническая экспертизы, добавляют в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20240326/tri-cheloveka-pogibli-na-pozhare-v-tuapse-1136041495.html
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мвд по краснодарскому краю, туапсе, кубань, дтп, происшествия, новости, краснодарский край
Полицейский сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в Туапсе

Полицейский на Кубани сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе, возбуждено дело - СК

17:08 26.03.2024
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоДорожная разметка в Симферополе
Дорожная разметка в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
СИМЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего сотрудника полиции, который сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в городе Туапсе, пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
По версии следствия, авария произошла вечером в минувшее воскресенье на автодороге "Майкоп-Туапсе" напротив многоквартирного дома по улице Богдана Хмельницкого. Уточняется, что за рулем Lada Granta был сотрудник отдела МВД России по Туапсинскому району. Водитель наехал на девочку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП она получила множественные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего полицейского, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, в результате чего причинен тяжкий вред здоровью 15-летней девочки (часть 1 статьи 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Подозреваемый допрошен следователем, изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, назначены судебные медицинские и автотехническая экспертизы, добавляют в ведомстве.
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