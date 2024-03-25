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ПСБ обсудил с застройщиками Крыма тренды регионального ипотечного рынка
ПСБ обсудил с застройщиками Крыма тренды регионального ипотечного рынка - РИА Новости Крым, 25.03.2024
ПСБ обсудил с застройщиками Крыма тренды регионального ипотечного рынка
Erid: 4CQwVszH9pWwoAX9nCd РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T15:49
2024-03-25T15:49
2024-03-25T15:49
промсвязьбанк (псб)
крым
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Erid: 4CQwVszH9pWwoAX9nCdСИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) в Симферополе организовал круглый стол для ведущих застройщиков Крымского полуострова, посвященный актуальным вопросам ипотечного кредитования, сообщает пресс-служба банка.Участники обсудили основные тренды рынка недвижимости и особенности ипотечных программ с государственной поддержкой.ПСБ участвует в реализации большинства льготных программ жилищного кредитования. Особой популярностью у крымчан пользуются "Семейная ипотека", "Госпрограмма 2020", "Военная семейная ипотека", "Военная ипотека. Госпрограмма". Благодаря государственному субсидированию по этим программам сохраняется комфортная процентная ставка. В результате стабильно высокого спроса на недвижимость на полуострове Крымский филиал ПСБ с начала текущего года отмечает рост продаж ипотечных продуктов для клиентов из других регионов, говорится в сообщении.Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, www.psbank.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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промсвязьбанк (псб), крым, новости крыма, ипотека, недвижимость, недвижимость в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) в Симферополе организовал круглый стол для ведущих застройщиков Крымского полуострова, посвященный актуальным вопросам ипотечного кредитования, сообщает пресс-служба банка.
Участники обсудили основные тренды рынка недвижимости и особенности ипотечных программ с государственной поддержкой.
ПСБ участвует в реализации большинства льготных программ жилищного кредитования. Особой популярностью у крымчан пользуются "Семейная ипотека", "Госпрограмма 2020", "Военная семейная ипотека", "Военная ипотека. Госпрограмма". Благодаря государственному субсидированию по этим программам сохраняется комфортная процентная ставка. В результате стабильно высокого спроса на недвижимость на полуострове Крымский филиал ПСБ с начала текущего года отмечает рост продаж ипотечных продуктов для клиентов из других регионов, говорится в сообщении.
"Ипотека – один из самых востребованных банковских продуктов. ПСБ в Республике Крым сотрудничает более чем с 30 региональными застройщиками. Ежемесячно банк аккредитует объекты строительства в Симферополе, Ялте, Феодосии, Керчи, Евпатории, Алуште, предлагая участникам рынка жилищного строительства полный спектр финансовых инструментов для эффективной работы, а жителям Крымского полуострова – широкий выбор ипотечных программ для покупки качественного и доступного жилья", – отметила заместитель управляющего Крымским филиалом ПСБ Анна Бондаренко, слова которой привели в пресс-службе.
Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, www.psbank.ru