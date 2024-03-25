https://crimea.ria.ru/20240325/psb-obsudil-s-zastroyschikami-kryma-trendy-regionalnogo-ipotechnogo-rynka-1136016451.html

ПСБ обсудил с застройщиками Крыма тренды регионального ипотечного рынка

ПСБ обсудил с застройщиками Крыма тренды регионального ипотечного рынка - РИА Новости Крым, 25.03.2024

ПСБ обсудил с застройщиками Крыма тренды регионального ипотечного рынка

Erid: 4CQwVszH9pWwoAX9nCd РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T15:49

2024-03-25T15:49

2024-03-25T15:49

промсвязьбанк (псб)

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Erid: 4CQwVszH9pWwoAX9nCdСИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) в Симферополе организовал круглый стол для ведущих застройщиков Крымского полуострова, посвященный актуальным вопросам ипотечного кредитования, сообщает пресс-служба банка.Участники обсудили основные тренды рынка недвижимости и особенности ипотечных программ с государственной поддержкой.ПСБ участвует в реализации большинства льготных программ жилищного кредитования. Особой популярностью у крымчан пользуются "Семейная ипотека", "Госпрограмма 2020", "Военная семейная ипотека", "Военная ипотека. Госпрограмма". Благодаря государственному субсидированию по этим программам сохраняется комфортная процентная ставка. В результате стабильно высокого спроса на недвижимость на полуострове Крымский филиал ПСБ с начала текущего года отмечает рост продаж ипотечных продуктов для клиентов из других регионов, говорится в сообщении.Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, www.psbank.ru

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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