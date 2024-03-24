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Рейд в Севастополе открыт

Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 24.03.2024

Рейд в Севастополе открыт

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновляет движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T10:04

2024-03-24T10:04

2024-03-24T10:08

паромы и катера в севастополе

северная сторона

севастополь

морской транспорт

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновляет движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города.Движение катеров было приостановлено в половине шестого утра без уточнения причин.Ранее сообщалось, что в Севастополе на 10 дней останавливают работу паромов на паромном причале № 11 (Северная сторона), в связи с проведением ремонтных работ, которые позволят продлить его эксплуатацию.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время. Предварительно, сбито больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры, а также падение ракет на здания. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домовВоздушная атака на Севастополь - ранен ребенокВ Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

паромы и катера в севастополе, северная сторона, севастополь, морской транспорт, крым, новости крыма