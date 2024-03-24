Рейтинг@Mail.ru
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240324/otboy-vozdushnoy-trevogi-v-sevastopole-1135981318.html
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T00:31
2024-03-24T00:40
воздушная тревога в севастополе
севастополь
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_0:209:2896:1838_1920x0_80_0_0_8241c7c021bd355db332589bb54e97ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города Михаил Развожаев."Отбой воздушной тревоги", – написал он в своих соцсетях.Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
https://crimea.ria.ru/20240323/massirovannaya-ataka-vsu-na-sevastopol---est-ranenye-i-povrezhdeniya-domov-1135982594.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_7246ed8a63c27d52fed56a3e064c349a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воздушная тревога в севастополе, севастополь, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, михаил развожаев
Отбой воздушной тревоги в Севастополе

Отбой воздушной тревоги в Севастополе

00:31 24.03.2024 (обновлено: 00:40 24.03.2024)
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своих соцсетях.
Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.

Отмена воздушной тревоги

Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Вчера, 23:40
Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домов
 
Воздушная тревога в СевастополеСевастопольКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
01:24В Крыму в частный дом попала ракета и не разорвалась - Развожаев
01:14Ракетная атака ВСУ на Севастополь: погиб мужчина и четверо пострадали
00:35Крымский мост открыт
00:31Отбой воздушной тревоги в Севастополе
00:01Без осадков: погода в Крыму в воскресенье
23:40Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домов
23:16Воздушная атака на Севастополь - ранен ребенок
23:01В Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться
22:44Сигнал оповещения включен в Севастополе – воздушная тревога
22:41Крымский мост закрыт
22:26Спасательная операция в "Крокусе" завершена: опознаны 50 из 133 погибших
22:04Двое погибли и три человека ранены в Херсонской области при обстрелах ВСУ
21:57Массовое ДТП с пассажирским автобусом и автокраном: 8 пострадавших
21:45Ученые назвали наиболее безопасные источники воды в Крыму
21:22В Севастополе слышны взрывы
21:18Теракт в "Крокус Сити Холле": главное за день
21:09Период расцвета Симферополя: мэр столицы Крыма оценил 10-летие в России
20:45В России и в Крыму растет количество несчастных случаев на производстве
20:02Путин подписал закон о создании казачьего мобилизационного резерва
19:41Открытое горение в "Крокус Сити Холле" ликвидировано – МЧС
Лента новостейМолния