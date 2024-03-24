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Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 24.03.2024
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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Крымский мост открыт
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T00:35
2024-03-24T00:35
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
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керченский пролив
транспорт
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Движение было ограничено в субботу в 22.41. Запрет на проезд автотранспорта действовал около двух часов."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают. Это делается в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
https://crimea.ria.ru/20240323/massirovannaya-ataka-vsu-na-sevastopol---est-ranenye-i-povrezhdeniya-domov-1135982594.html
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крымский мост, крым, новости крыма, керченский пролив, транспорт, тамань
Крымский мост открыт

Крымский мост открыт

00:35 24.03.2024
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
Движение было ограничено в субботу в 22.41. Запрет на проезд автотранспорта действовал около двух часов.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.
Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают. Это делается в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымНовости КрымаКерченский проливТранспортТамань
 
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