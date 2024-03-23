https://crimea.ria.ru/20240323/signal-opovescheniya-vklyuchen-v-sevastopole--vozdushnaya-trevoga-1135344953.html
Сигнал оповещения включен в Севастополе – воздушная тревога
Сигнал оповещения включен в Севастополе – воздушная тревога - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Сигнал оповещения включен в Севастополе – воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщается в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева. РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T22:44
2024-03-23T22:44
2024-03-23T22:58
ракетная опасность
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщается в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.Оповещения жителей и гостей Севастополя о воздушной тревоге введены с сентября, после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота.Что делать при воздушной тревогеВ случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ракетная опасность, воздушная тревога в севастополе, севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Сигнал оповещения включен в Севастополе – воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога - Развожаев
22:44 23.03.2024 (обновлено: 22:58 23.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщается в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.
"ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!" – говорится в сообщении.
На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.
Оповещения жителей и гостей Севастополя о воздушной тревоге введены с сентября, после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота.
Что делать при воздушной тревоге
В случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:
—ЕДДС одновременно запускает сирены и громкоговорители, перехватывая вещание федеральных каналов;—
—Информация публикуется ТГ-канале губернатора Михаила Развожаева;—
—Спустя короткий промежуток времени после запуска сирены и публикации в ТГ-канале губернатора сигнал тревоги проходит и по региональным СМИ (радио и ТВ). В Севастополе транслируется на телеканалах "СТВ", "Севастополь-24", "Вести Севастополь", "Первый Севастопольский", "НТС", "СевСтар", радиостанции "Севастополь ФМ" на частоте 102,0 FM и "Вести FM Севастополь" на частоте 90,8 FM.—
Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.