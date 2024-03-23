https://crimea.ria.ru/20240323/signal-opovescheniya-vklyuchen-v-sevastopole--vozdushnaya-trevoga-1135344953.html

Сигнал оповещения включен в Севастополе – воздушная тревога

Сигнал оповещения включен в Севастополе – воздушная тревога - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Сигнал оповещения включен в Севастополе – воздушная тревога

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщается в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева. РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T22:44

2024-03-23T22:44

2024-03-23T22:58

ракетная опасность

воздушная тревога в севастополе

севастополь

михаил развожаев

атаки всу на крым

всу (вооруженные силы украины)

крым

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666923_0:141:2896:1770_1920x0_80_0_0_04af0577afdf59deecf627160f19f04c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщается в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.Оповещения жителей и гостей Севастополя о воздушной тревоге введены с сентября, после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота.Что делать при воздушной тревогеВ случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракетная опасность, воздушная тревога в севастополе, севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность