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Сигнал оповещения включен в Севастополе – воздушная тревога - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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Сигнал оповещения включен в Севастополе – воздушная тревога
Сигнал оповещения включен в Севастополе – воздушная тревога - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Сигнал оповещения включен в Севастополе – воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщается в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева. РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T22:44
2024-03-23T22:58
ракетная опасность
воздушная тревога в севастополе
севастополь
михаил развожаев
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
крым
новости крыма
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщается в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.Оповещения жителей и гостей Севастополя о воздушной тревоге введены с сентября, после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота.Что делать при воздушной тревогеВ случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
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Сигнал оповещения включен в Севастополе – воздушная тревога

В Севастополе объявлена воздушная тревога - Развожаев

22:44 23.03.2024 (обновлено: 22:58 23.03.2024)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщается в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.
"ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!" – говорится в сообщении.
На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.
Оповещения жителей и гостей Севастополя о воздушной тревоге введены с сентября, после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота.

Что делать при воздушной тревоге

В случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:
  • ЕДДС одновременно запускает сирены и громкоговорители, перехватывая вещание федеральных каналов;—
  • Информация публикуется ТГ-канале губернатора Михаила Развожаева;—
  • Спустя короткий промежуток времени после запуска сирены и публикации в ТГ-канале губернатора сигнал тревоги проходит и по региональным СМИ (радио и ТВ). В Севастополе транслируется на телеканалах "СТВ", "Севастополь-24", "Вести Севастополь", "Первый Севастопольский", "НТС", "СевСтар", радиостанции "Севастополь ФМ" на частоте 102,0 FM и "Вести FM Севастополь" на частоте 90,8 FM.—
Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
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