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Украинцы из-за мобилизации переписывают имущество и выводят деньги - РИА Новости Крым, 21.03.2024
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Украинцы из-за мобилизации переписывают имущество и выводят деньги
Украинцы из-за мобилизации переписывают имущество и выводят деньги - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Украинцы из-за мобилизации переписывают имущество и выводят деньги
Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что законопроект об усилении мобилизации в стране больше напоминает диверсию – граждане начинают... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T13:59
2024-03-21T14:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что законопроект об усилении мобилизации в стране больше напоминает диверсию – граждане начинают думать, как избежать призыва в армию и выводят деньги со своих счетов.По его словам, этот законопроект не решает вопрос демобилизации и создал "негативный информационный шлейф" – те, кто потенциально готов был мобилизоваться, теперь думают, как спрятаться от армии.К концу текущего месяца украинский парламент одобрит снижение призывного возраста. Такое заявление в комментарии телеканалу Al Jazeera сделала депутат верховной рады Украины Инна Совсун.Если киевский режим поддастся давлению Запада и объявит тотальную мобилизацию, включая молодых людей до 25 лет, это может привести к массовым акциям гражданского неповиновения и социальному взрыву. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.
https://crimea.ria.ru/20240313/blef-i-klounada-ekspert-otsenil-novyy-plan-ukrainy-o-mobilizatsii-1135624861.html
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украина, верховная рада украины, новости, мнения, политика, мобилизация на украине, всу (вооруженные силы украины)
Украинцы из-за мобилизации переписывают имущество и выводят деньги

Украинцы перед принятием закона о мобилизации выводят деньги и переписывают имущество

13:59 21.03.2024 (обновлено: 14:04 21.03.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что законопроект об усилении мобилизации в стране больше напоминает диверсию – граждане начинают думать, как избежать призыва в армию и выводят деньги со своих счетов.

"Вообще этот закон (о мобилизации – ред.) очень напоминает диверсию. Это или абсолютная некомпетентность и непонимание государственных процессов, или диверсия против украинского государства, обороноспособности… Он уже навредил", – сказал Разумков в интервью украинскому телеканалу "5 канал".

По его словам, этот законопроект не решает вопрос демобилизации и создал "негативный информационный шлейф" – те, кто потенциально готов был мобилизоваться, теперь думают, как спрятаться от армии.

"В несколько раз увеличилось количество перерегистраций авто на жен, чтобы нельзя было забрать. За январь государство потеряло фактически 27,4 миллиарда гривен (более 700 миллионов долларов – ред.) – это деньги, которые люди вывели со счетов. Законопроект еще не принят даже. А они боятся, что это произойдет и они потеряют свои деньги", – добавил Разумков.

К концу текущего месяца украинский парламент одобрит снижение призывного возраста. Такое заявление в комментарии телеканалу Al Jazeera сделала депутат верховной рады Украины Инна Совсун.
Если киевский режим поддастся давлению Запада и объявит тотальную мобилизацию, включая молодых людей до 25 лет, это может привести к массовым акциям гражданского неповиновения и социальному взрыву. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.
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