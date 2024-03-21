https://crimea.ria.ru/20240321/na-ukraine-iz-za-mobilizatsii-perepisyvayut-imuschestvo-i-vyvodyat-dengi-1135893494.html

Украинцы из-за мобилизации переписывают имущество и выводят деньги

Украинцы из-за мобилизации переписывают имущество и выводят деньги - РИА Новости Крым, 21.03.2024

Украинцы из-за мобилизации переписывают имущество и выводят деньги

Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что законопроект об усилении мобилизации в стране больше напоминает диверсию – граждане начинают... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T13:59

2024-03-21T13:59

2024-03-21T14:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что законопроект об усилении мобилизации в стране больше напоминает диверсию – граждане начинают думать, как избежать призыва в армию и выводят деньги со своих счетов.По его словам, этот законопроект не решает вопрос демобилизации и создал "негативный информационный шлейф" – те, кто потенциально готов был мобилизоваться, теперь думают, как спрятаться от армии.К концу текущего месяца украинский парламент одобрит снижение призывного возраста. Такое заявление в комментарии телеканалу Al Jazeera сделала депутат верховной рады Украины Инна Совсун.Если киевский режим поддастся давлению Запада и объявит тотальную мобилизацию, включая молодых людей до 25 лет, это может привести к массовым акциям гражданского неповиновения и социальному взрыву. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.

https://crimea.ria.ru/20240313/blef-i-klounada-ekspert-otsenil-novyy-plan-ukrainy-o-mobilizatsii-1135624861.html

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украина, верховная рада украины, новости, мнения, политика, мобилизация на украине, всу (вооруженные силы украины)