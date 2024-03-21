https://crimea.ria.ru/20240321/akademiya-psb-pomozhet-sozdat-biznes-byvshim-voennym-kryma-1135904594.html

Академия ПСБ поможет создать бизнес бывшим военным Крыма

Академия ПСБ поможет создать бизнес бывшим военным Крыма - РИА Новости Крым, 21.03.2024

Академия ПСБ поможет создать бизнес бывшим военным Крыма

Банк ПСБ и Академия ПСБ запускают в Крыму и Севастополе социальную образовательную программу "Курс малого бизнеса". Она предназначена для бывших военнослужащих... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T18:12

2024-03-21T18:12

2024-03-21T18:12

промсвязьбанк (псб)

общество

бизнес

помощь бойцам сво

банк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Банк ПСБ и Академия ПСБ запускают в Крыму и Севастополе социальную образовательную программу "Курс малого бизнеса". Она предназначена для бывших военнослужащих всех категорий и помогает им самореализоваться в предпринимательстве после завершения службы.Обучение бесплатное и будет проходить в дистанционном формате на цифровой образовательной платформе Академии ПСБ в период с 30 марта по 1 июня.Регистрация участников уже началась и продлится до 27 марта. Подать заявку можно онлайн на сайте Академии ПСБ psb-academy.ru.Курс доступен уволенным в запас участникам СВО и сотрудникам силовых ведомств, военным пенсионерам, ветеранам боевых действий и военной службы, а также членам их семей. Кроме того, пройти обучающую программу могут все желающие жители новых субъектов России в возрасте от 16 лет.Курс разработан с акцентом на получение практических навыков и результатов: участникам помогают определиться с конкретной идей и воплотить ее в жизнь. После обучения Академия ПСБ продолжает поддерживать выпускников в развитии уже действующего бизнеса.Программу "Курс малого бизнеса" Академия ПСБ реализует с 2019 года. Обучение проводят представители малого и среднего бизнеса, уже добившиеся успехов в своем деле, эксперты в области бизнеса и финансов.Курс аккредитован Министерством экономического развития России в рамках Национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), общество, бизнес, помощь бойцам сво, банк