https://crimea.ria.ru/20240321/akademiya-psb-pomozhet-sozdat-biznes-byvshim-voennym-kryma-1135904594.html
Академия ПСБ поможет создать бизнес бывшим военным Крыма
Академия ПСБ поможет создать бизнес бывшим военным Крыма - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Академия ПСБ поможет создать бизнес бывшим военным Крыма
Банк ПСБ и Академия ПСБ запускают в Крыму и Севастополе социальную образовательную программу "Курс малого бизнеса". Она предназначена для бывших военнослужащих... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T18:12
2024-03-21T18:12
2024-03-21T18:12
промсвязьбанк (псб)
общество
бизнес
помощь бойцам сво
банк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Банк ПСБ и Академия ПСБ запускают в Крыму и Севастополе социальную образовательную программу "Курс малого бизнеса". Она предназначена для бывших военнослужащих всех категорий и помогает им самореализоваться в предпринимательстве после завершения службы.Обучение бесплатное и будет проходить в дистанционном формате на цифровой образовательной платформе Академии ПСБ в период с 30 марта по 1 июня.Регистрация участников уже началась и продлится до 27 марта. Подать заявку можно онлайн на сайте Академии ПСБ psb-academy.ru.Курс доступен уволенным в запас участникам СВО и сотрудникам силовых ведомств, военным пенсионерам, ветеранам боевых действий и военной службы, а также членам их семей. Кроме того, пройти обучающую программу могут все желающие жители новых субъектов России в возрасте от 16 лет.Курс разработан с акцентом на получение практических навыков и результатов: участникам помогают определиться с конкретной идей и воплотить ее в жизнь. После обучения Академия ПСБ продолжает поддерживать выпускников в развитии уже действующего бизнеса.Программу "Курс малого бизнеса" Академия ПСБ реализует с 2019 года. Обучение проводят представители малого и среднего бизнеса, уже добившиеся успехов в своем деле, эксперты в области бизнеса и финансов.Курс аккредитован Министерством экономического развития России в рамках Национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промсвязьбанк (псб), общество, бизнес, помощь бойцам сво, банк
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Банк ПСБ и Академия ПСБ запускают в Крыму и Севастополе социальную образовательную программу "Курс малого бизнеса". Она предназначена для бывших военнослужащих всех категорий и помогает им самореализоваться в предпринимательстве после завершения службы.
Обучение бесплатное и будет проходить в дистанционном формате на цифровой образовательной платформе Академии ПСБ в период с 30 марта по 1 июня.
Регистрация участников уже началась и продлится до 27 марта. Подать заявку можно онлайн на сайте Академии ПСБ psb-academy.ru.
Курс доступен уволенным в запас участникам СВО и сотрудникам силовых ведомств, военным пенсионерам, ветеранам боевых действий и военной службы, а также членам их семей. Кроме того, пройти обучающую программу могут все желающие жители новых субъектов России в возрасте от 16 лет.
Курс разработан с акцентом на получение практических навыков и результатов: участникам помогают определиться с конкретной идей и воплотить ее в жизнь. После обучения Академия ПСБ продолжает поддерживать выпускников в развитии уже действующего бизнеса.
Программу "Курс малого бизнеса" Академия ПСБ реализует с 2019 года. Обучение проводят представители малого и среднего бизнеса, уже добившиеся успехов в своем деле, эксперты в области бизнеса и финансов.
Курс аккредитован Министерством экономического развития России в рамках Национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".