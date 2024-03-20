https://crimea.ria.ru/20240320/sberbank-otkryl-registratsiyu-na-zelenyy-marafon-v-5-yuzhnykh-gorodakh-rossii-1135869512.html

Сбербанк открыл регистрацию на Зеленый Марафон в 5 южных городах России

Сбербанк открыл регистрацию на Зеленый Марафон в 5 южных городах России - РИА Новости Крым, 20.03.2024

Сбербанк открыл регистрацию на Зеленый Марафон в 5 южных городах России

Сбербанк открыл регистрацию на 11-й Зеленый Марафон в пяти южных городах России. До 26 мая можно подать заявку на участие в забеге в Ростове-на-Дону,... РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T14:27

2024-03-20T14:27

2024-03-20T14:28

сбер

зеленый марафон

ялта

сочи

ростов-на-дону

краснодар

ставрополь

общество

спорт

благотворительность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Сбербанк открыл регистрацию на 11-й Зеленый Марафон в пяти южных городах России. До 26 мая можно подать заявку на участие в забеге в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе, Ялте и Большом Сочи, сообщает пресс-служба банка."Зеленый Марафон уже давно стал долгожданным семейным праздником. На Юге России и Северном Кавказе в прошлом году он объединил более 10 тысяч спортсменов, любителей и болельщиков всех возрастов. Чаще всего, по опыту прошлых лет, взрослые бегут нашу основную дистанцию — 4,2 километра, а юные спортсмены принимают участие в детском забеге. В некоторых городах будут доступны дистанции на 10 километров, 21,1 километра и скандинавская ходьба. Кроме того, зрителей и болельщиков забега ждет увлекательная праздничная программа: концерты, экологические акции и другие спортивно-развлекательные активности для всей семьи", - приводятся в сообщении слова председателя Юго-Западного банка Сбербанка Анатолия Песенникова.По традиции Марафон носит благотворительный характер: в любом регионе страны можно сделать добровольное пожертвование в помощь детям при регистрации на сайте забега или на благотворительной платформе СберВместе. Так, благодаря марафону в прошлом году удалось собрать 28,9 миллиона рублей: 12,5 миллиона из них направлено на развитие инклюзивного образования в России в рамках акции "Мир открытых возможностей", а 16,4 миллиона — на высадку деревьев по всей стране, добавили в пресс-службе.Первый Зеленый Марафон состоялся 19 мая 2012 года в 42 городах России, в забеге стартовало 30 тысяч человек, еще 20 тысяч пришли их поддержать. В юбилейном, 10-м забеге в 2023 году приняли участие уже 126 тысяч бегунов и 120 тысяч болельщиков.

https://crimea.ria.ru/20240112/sberbank-otkryl-chetvertyy-ofis-v-simferopole-1134158928.html

ялта

сочи

ростов-на-дону

краснодар

ставрополь

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сбер, зеленый марафон, ялта, сочи, ростов-на-дону, краснодар, ставрополь, общество, спорт, благотворительность