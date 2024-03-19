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Василий Уткин – биография - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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Василий Уткин – биография
Василий Уткин – биография - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Василий Уткин – биография
Спортивному журналисту, комментатору Василию Уткину 6 марта исполнилось 52 года. Он родился в 1972 году в подмосковном городе Балашихе. Был комсомольцем и... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T19:31
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василий уткин
биография
спорт
футбол
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Спортивному журналисту, комментатору Василию Уткину 6 марта исполнилось 52 года. Он родился в 1972 году в подмосковном городе Балашихе. Был комсомольцем и вожатым в пионерском лагере. Учился в Московском педагогическом университете, но не закончил его.В 1992 году получил предложение стать редактором программы "Политбюро". С середины 1990-х годов работал как футбольный комментатор на телеканалах "НТВ" и "НТВ-плюс". В 2014 году стал ведущим развлекательного игрового шоу "Большой вопрос" на СТС.С 2015 года был сотрудником телеканала "Матч-ТВ". В 2016 году работал комментатором телеканала Eurosport. О завершении карьеры комментатора Василий Уткин объявил в 2017 году.Также он являлся владельцем любительского футбольного клуба "Эгриси".Известен Василий Уткин и по работе в кино. Он снимался в главной роли в фильмах "День выборов" и "День выборов 2". В фильмографии Уткина и сериал "Трудные подростки".Василий Уткин двукратный обладатель премии ТЭФИ.
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василий уткин, биография, спорт, футбол, общество
Василий Уткин – биография

Биография спортивного журналиста Василия Уткина

19:31 19.03.2024 (обновлено: 19:53 19.03.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСпортивный комментатор, телеведущий Василий Уткин
Спортивный комментатор, телеведущий Василий Уткин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Спортивному журналисту, комментатору Василию Уткину 6 марта исполнилось 52 года. Он родился в 1972 году в подмосковном городе Балашихе. Был комсомольцем и вожатым в пионерском лагере. Учился в Московском педагогическом университете, но не закончил его.
В 1992 году получил предложение стать редактором программы "Политбюро". С середины 1990-х годов работал как футбольный комментатор на телеканалах "НТВ" и "НТВ-плюс". В 2014 году стал ведущим развлекательного игрового шоу "Большой вопрос" на СТС.
С 2015 года был сотрудником телеканала "Матч-ТВ". В 2016 году работал комментатором телеканала Eurosport. О завершении карьеры комментатора Василий Уткин объявил в 2017 году.
Также он являлся владельцем любительского футбольного клуба "Эгриси".
Известен Василий Уткин и по работе в кино. Он снимался в главной роли в фильмах "День выборов" и "День выборов 2". В фильмографии Уткина и сериал "Трудные подростки".
Василий Уткин двукратный обладатель премии ТЭФИ.
Василий УткинБиографияСпортФутболОбщество
 
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