https://crimea.ria.ru/20240319/vasiliy-utkin--biografiya-1135849997.html
Василий Уткин – биография
Василий Уткин – биография - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Василий Уткин – биография
Спортивному журналисту, комментатору Василию Уткину 6 марта исполнилось 52 года. Он родился в 1972 году в подмосковном городе Балашихе. Был комсомольцем и... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T19:31
2024-03-19T19:31
2024-03-19T19:53
василий уткин
биография
спорт
футбол
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135849881_0:141:3076:1871_1920x0_80_0_0_5943655bf1d479be878285dbc4beee55.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Спортивному журналисту, комментатору Василию Уткину 6 марта исполнилось 52 года. Он родился в 1972 году в подмосковном городе Балашихе. Был комсомольцем и вожатым в пионерском лагере. Учился в Московском педагогическом университете, но не закончил его.В 1992 году получил предложение стать редактором программы "Политбюро". С середины 1990-х годов работал как футбольный комментатор на телеканалах "НТВ" и "НТВ-плюс". В 2014 году стал ведущим развлекательного игрового шоу "Большой вопрос" на СТС.С 2015 года был сотрудником телеканала "Матч-ТВ". В 2016 году работал комментатором телеканала Eurosport. О завершении карьеры комментатора Василий Уткин объявил в 2017 году.Также он являлся владельцем любительского футбольного клуба "Эгриси".Известен Василий Уткин и по работе в кино. Он снимался в главной роли в фильмах "День выборов" и "День выборов 2". В фильмографии Уткина и сериал "Трудные подростки".Василий Уткин двукратный обладатель премии ТЭФИ.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135849881_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8a602c66bda7d08aa157f54925a90d19.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий уткин, биография, спорт, футбол, общество
Василий Уткин – биография
Биография спортивного журналиста Василия Уткина
19:31 19.03.2024 (обновлено: 19:53 19.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Спортивному журналисту, комментатору Василию Уткину 6 марта исполнилось 52 года. Он родился в 1972 году в подмосковном городе Балашихе. Был комсомольцем и вожатым в пионерском лагере. Учился в Московском педагогическом университете, но не закончил его.
В 1992 году получил предложение стать редактором программы "Политбюро". С середины 1990-х годов работал как футбольный комментатор на телеканалах "НТВ" и "НТВ-плюс". В 2014 году стал ведущим развлекательного игрового шоу "Большой вопрос" на СТС.
С 2015 года был сотрудником телеканала "Матч-ТВ". В 2016 году работал комментатором телеканала Eurosport. О завершении карьеры комментатора Василий Уткин объявил в 2017 году.
Также он являлся владельцем любительского футбольного клуба "Эгриси".
Известен Василий Уткин и по работе в кино. Он снимался в главной роли в фильмах "День выборов" и "День выборов 2". В фильмографии Уткина и сериал "Трудные подростки".
Василий Уткин двукратный обладатель премии ТЭФИ.