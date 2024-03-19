https://crimea.ria.ru/20240319/dozhdi-i-tuman-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1135614884.html

Дожди и туман: погода в Крыму во вторник

Дожди и туман: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Дожди и туман: погода в Крыму во вторник

Во вторник погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T00:01

2024-03-19T00:01

2024-03-19T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +11...+13.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +10…+12 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +10...+12 градусов.В Евпатории переменная облачность, ночью и днем временами дождь. Ночью температура воздуха составит +5...+7 градусов, днем +9...+11.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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