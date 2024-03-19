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Дожди и туман: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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Дожди и туман: погода в Крыму во вторник
Дожди и туман: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Дожди и туман: погода в Крыму во вторник
Во вторник погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +11...+13.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +10…+12 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +10...+12 градусов.В Евпатории переменная облачность, ночью и днем временами дождь. Ночью температура воздуха составит +5...+7 градусов, днем +9...+11.
симферополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди и туман: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник дожди и туман

00:01 19.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуман в Симферополе
Туман в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, на побережье до +8 градусов, днем +8…+13, в горах +2…+7 градусов", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +11...+13.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +10…+12 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +10...+12 градусов.
В Евпатории переменная облачность, ночью и днем временами дождь. Ночью температура воздуха составит +5...+7 градусов, днем +9...+11.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
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