https://crimea.ria.ru/20240319/4-novye-podlodki-popolnyat-podvodnye-sily-vmf-rossii-v-2024-godu-1135820077.html

4 новые субмарины пополнят подводные силы ВМФ России в 2024 году

4 новые субмарины пополнят подводные силы ВМФ России в 2024 году - РИА Новости Крым, 19.03.2024

4 новые субмарины пополнят подводные силы ВМФ России в 2024 году

Обновление и укрепление как атомной, так и неатомной составляющей подводного флота России находится в центре внимания военного руководства страны, сообщили в... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T06:08

2024-03-19T06:08

2024-03-19T06:20

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

армия и флот

подводный флот россии

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Обновление и укрепление как атомной, так и неатомной составляющей подводного флота России находится в центре внимания военного руководства страны, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, пишет РИА Новости.Подводные силы ВМФ России в 2024 году пополнятся сразу четырьмя новыми подлодками: двумя атомными субмаринами "Князь Пожарский" (проект "Борей-А") и "Архангельск" (проект "Ясень-М"), а также последней дизельной "Варшавянкой" для Тихоокеанского флота "Якутск" и второй серийной "Ладой", параллельно этому российские инженеры не прекращают разработки новых перспективных образцов.Российский подводный флот во вторник отмечает 118-ю годовщину со дня своего основания. Праздник День моряка-подводника утвержден в России в 1996 году приказом главкома ВМФ. Дата 19 марта установлена в ознаменование выделения в русском флоте подводных лодок в самостоятельный класс боевых кораблей, которое было оформлено указом императора Николая II в 1906 году.На сегодняшний день в боевом составе ВМФ РФ находятся порядка 60 подводных лодок. Точная цифра субмарин является секретной.О планах по усилению российского подводного флота заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ (19 декабря 2023 года) глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. По его словам, одной из приоритетных задач для ВМФ России в 2024 году станет принятие в свой состав атомного подводного крейсера проекта "Борей-А" "Князь Пожарский" и ещё трех подлодок.

https://crimea.ria.ru/20240309/v-turtsii-stroyat-dlya-ukrainy-korabli-ada--chem-eto-grozit-1135522591.html

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, подводный флот россии, россия