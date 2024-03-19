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4 новые субмарины пополнят подводные силы ВМФ России в 2024 году - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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4 новые субмарины пополнят подводные силы ВМФ России в 2024 году
4 новые субмарины пополнят подводные силы ВМФ России в 2024 году - РИА Новости Крым, 19.03.2024
4 новые субмарины пополнят подводные силы ВМФ России в 2024 году
Обновление и укрепление как атомной, так и неатомной составляющей подводного флота России находится в центре внимания военного руководства страны, сообщили в... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T06:08
2024-03-19T06:20
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
армия и флот
подводный флот россии
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Обновление и укрепление как атомной, так и неатомной составляющей подводного флота России находится в центре внимания военного руководства страны, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, пишет РИА Новости.Подводные силы ВМФ России в 2024 году пополнятся сразу четырьмя новыми подлодками: двумя атомными субмаринами "Князь Пожарский" (проект "Борей-А") и "Архангельск" (проект "Ясень-М"), а также последней дизельной "Варшавянкой" для Тихоокеанского флота "Якутск" и второй серийной "Ладой", параллельно этому российские инженеры не прекращают разработки новых перспективных образцов.Российский подводный флот во вторник отмечает 118-ю годовщину со дня своего основания. Праздник День моряка-подводника утвержден в России в 1996 году приказом главкома ВМФ. Дата 19 марта установлена в ознаменование выделения в русском флоте подводных лодок в самостоятельный класс боевых кораблей, которое было оформлено указом императора Николая II в 1906 году.На сегодняшний день в боевом составе ВМФ РФ находятся порядка 60 подводных лодок. Точная цифра субмарин является секретной.О планах по усилению российского подводного флота заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ (19 декабря 2023 года) глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. По его словам, одной из приоритетных задач для ВМФ России в 2024 году станет принятие в свой состав атомного подводного крейсера проекта "Борей-А" "Князь Пожарский" и ещё трех подлодок.
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, подводный флот россии, россия
4 новые субмарины пополнят подводные силы ВМФ России в 2024 году

Подводный флот России в 2024 году пополнится сразу четырьмя субмаринами

06:08 19.03.2024 (обновлено: 06:20 19.03.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкСпуск на воду атомного подводного крейсера "Князь Пожарский"
Спуск на воду атомного подводного крейсера Князь Пожарский - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Обновление и укрепление как атомной, так и неатомной составляющей подводного флота России находится в центре внимания военного руководства страны, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

"В центре внимания министерства обороны РФ и Главного командования находится деятельность по обновлению и укреплению атомной и неатомной составляющей Подводных сил. Так, в 2023-2024 гг. предприятие "Севмаш" передало ВМФ России АПЛ "Красноярск", "Император Александр III". (В один день) были выведены из эллинга АПЛ "Архангельск", АПЛ "Князь Пожарский". "Адмиралтейские верфи" передали в состав неатомные подводные лодки "Можайск" и "Кронштадт", – говорится в сообщении.

Подводные силы ВМФ России в 2024 году пополнятся сразу четырьмя новыми подлодками: двумя атомными субмаринами "Князь Пожарский" (проект "Борей-А") и "Архангельск" (проект "Ясень-М"), а также последней дизельной "Варшавянкой" для Тихоокеанского флота "Якутск" и второй серийной "Ладой", параллельно этому российские инженеры не прекращают разработки новых перспективных образцов.
Российский подводный флот во вторник отмечает 118-ю годовщину со дня своего основания. Праздник День моряка-подводника утвержден в России в 1996 году приказом главкома ВМФ. Дата 19 марта установлена в ознаменование выделения в русском флоте подводных лодок в самостоятельный класс боевых кораблей, которое было оформлено указом императора Николая II в 1906 году.
На сегодняшний день в боевом составе ВМФ РФ находятся порядка 60 подводных лодок. Точная цифра субмарин является секретной.
О планах по усилению российского подводного флота заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ (19 декабря 2023 года) глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. По его словам, одной из приоритетных задач для ВМФ России в 2024 году станет принятие в свой состав атомного подводного крейсера проекта "Борей-А" "Князь Пожарский" и ещё трех подлодок.
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06:084 новые субмарины пополнят подводные силы ВМФ России в 2024 году
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