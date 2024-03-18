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Митинг-концерт в честь 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости Крым, 18.03.2024
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Митинг в Симферополе в честь второй годовщины референдума 2014 года - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
10 лет Крымской весне
https://crimea.ria.ru/20240318/miting-kontsert-v-chest-10-y-godovschiny-vossoedineniya-kryma-s-rossiey-1135810003.html
Митинг-концерт в честь 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией
Митинг-концерт в честь 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Митинг-концерт в честь 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией
10 лет назад Крым и Севастополь воссоединились с Россией. В этот день в 2014 году в Кремле состоялась торжественная церемония подписания договора об образовании РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T18:00
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москва
видео
праздники и памятные даты
референдум
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10 лет назад Крым и Севастополь воссоединились с Россией. В этот день в 2014 году в Кремле состоялась торжественная церемония подписания договора об образовании в Российской Федерации двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополь. В Москве проходит митинг-концерт, посвященный юбилею воссоединения.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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москва, видео, праздники и памятные даты, референдум, крым, россия, общество, видео
Митинг-концерт в честь 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией

Митинг-концерт в Москве в честь 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией

18:00 18.03.2024 (обновлено: 18:26 18.03.2024)
 
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10 лет назад Крым и Севастополь воссоединились с Россией. В этот день в 2014 году в Кремле состоялась торжественная церемония подписания договора об образовании в Российской Федерации двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополь. В Москве проходит митинг-концерт, посвященный юбилею воссоединения.
 
10 лет Крымской веснеМоскваВидеоПраздники и памятные датыРеферендумКрымРоссияОбщество
 
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