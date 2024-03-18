https://crimea.ria.ru/20240318/miting-kontsert-v-chest-10-y-godovschiny-vossoedineniya-kryma-s-rossiey-1135810003.html

Митинг-концерт в честь 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией

Митинг-концерт в честь 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Митинг-концерт в честь 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией

10 лет назад Крым и Севастополь воссоединились с Россией. В этот день в 2014 году в Кремле состоялась торжественная церемония подписания договора об образовании РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T18:00

2024-03-18T18:00

2024-03-18T18:26

10 лет крымской весне

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10 лет назад Крым и Севастополь воссоединились с Россией. В этот день в 2014 году в Кремле состоялась торжественная церемония подписания договора об образовании в Российской Федерации двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополь. В Москве проходит митинг-концерт, посвященный юбилею воссоединения.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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