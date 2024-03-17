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Когда в Крыму закончатся дожди: прогноз погоды на воскресенье
Когда в Крыму закончатся дожди: прогноз погоды на воскресенье - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Когда в Крыму закончатся дожди: прогноз погоды на воскресенье
В воскресенье в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-17T00:01
2024-03-17T00:01
2024-03-16T23:14
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +9...+11 градусов.В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит +5...+7 градусов, днем +10...+12.
симферополь
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ялта
алушта
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Когда в Крыму закончатся дожди: прогноз погоды на воскресенье
В Крыму в воскресенье снова дождливая погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7, днем +8…+13 градусов, в горах +5…+7", - говорится в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +9...+11 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит +5...+7 градусов, днем +10...+12.