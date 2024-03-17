https://crimea.ria.ru/20240317/kogda-v-krymu-zakonchatsya-dozhdi-prognoz-pogody-na-voskresene-1135614029.html

Когда в Крыму закончатся дожди: прогноз погоды на воскресенье

Когда в Крыму закончатся дожди: прогноз погоды на воскресенье - РИА Новости Крым, 16.03.2024

Когда в Крыму закончатся дожди: прогноз погоды на воскресенье

В воскресенье в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом... РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-17T00:01

2024-03-17T00:01

2024-03-16T23:14

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +9...+11 градусов.В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит +5...+7 градусов, днем +10...+12.

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судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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