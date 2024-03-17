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Когда в Крыму закончатся дожди: прогноз погоды на воскресенье - РИА Новости Крым, 16.03.2024
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Когда в Крыму закончатся дожди: прогноз погоды на воскресенье
Когда в Крыму закончатся дожди: прогноз погоды на воскресенье - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Когда в Крыму закончатся дожди: прогноз погоды на воскресенье
В воскресенье в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-17T00:01
2024-03-16T23:14
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севастополь
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +9...+11 градусов.В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит +5...+7 градусов, днем +10...+12.
симферополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Когда в Крыму закончатся дожди: прогноз погоды на воскресенье

В Крыму в воскресенье снова дождливая погода

00:01 17.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоЗонт
Зонт - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7, днем +8…+13 градусов, в горах +5…+7", - говорится в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +9...+11 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит +5...+7 градусов, днем +10...+12.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Когда в Крыму закончатся дожди: прогноз погоды на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 17 марта
23:11Выборы президента России: как прошел второй день голосования
22:58Москвичи впервые услышат живое звучание Севастопольского оркестра
22:43Пожар в храме: эвакуируют людей и спасают иконы
22:2218 новых автобусов выйдут на маршруты Севастополя
22:04Чего севастопольцы ждут от будущего президента России
21:56Здесь пишется история: наблюдатель из США о выборах в Херсонской области
21:27"Минирования" избирательных участков в Севастополе не подтвердились
21:11Выборы президента РФ в Севастополе: итоги второго дня голосования
21:05Люди свободны в выборе: наблюдатель из Индонезии о выборах в Крыму
20:48Противодиверсионная тренировка проходит в Севастополе – в городе громко
20:42Явка на выборах президента России превысила 55 процентов – ЦИК
20:36Путин получает доклады о попытках атак ВСУ в последние дни – Песков
20:15На Крымском мосту выросла очередь
20:06Путин поздравил руководителей Крыма с 10-летием воссоединения с Россией
19:56На выборах в Херсонской области проголосовала 93-летняя ветеран войны
19:43Идите работайте: ответ Захаровой Британии на публикацию о выборах в Крыму
19:31Заблокированы 160 тысяч кибератак на ресурсы ДЭК – Памфилова
19:19Ложные сообщения о минировании участков зафиксированы в Крыму
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