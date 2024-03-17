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10 километров на ходулях: евпаторийцы своеобразно отметят Крымскую весну - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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https://crimea.ria.ru/20240317/10-kilometrov-na-khodulyakh-evpatoriytsy-svoeobrazno-otmetyat-krymskuyu-vesnu-1135723988.html
10 километров на ходулях: евпаторийцы своеобразно отметят Крымскую весну
10 километров на ходулях: евпаторийцы своеобразно отметят Крымскую весну - РИА Новости Крым, 17.03.2024
10 километров на ходулях: евпаторийцы своеобразно отметят Крымскую весну
В честь юбилея воссоединения Крыма и России театр на ходулях "Шоу великанов" Евпаторийского центра культуры и досуга готов пройти 10 километров на ходулях по... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T15:53
2024-03-17T15:55
евпатория
10 лет крымской весне
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В честь юбилея воссоединения Крыма и России театр на ходулях "Шоу великанов" Евпаторийского центра культуры и досуга готов пройти 10 километров на ходулях по городу и поставить рекорд страны.Как РИА Новости Крым рассказал директор Евпаторийского центра культуры и досуга Виктор Арихин, в десятикилометровый маршрут артисты театра на ходулях преодолеют эстафетой с флагом Евпатории."По пути их ждет несколько остановок, на которых артистов встретят группы поддержки и горожане с флагами России. Маршрут стартует в полдень 18 марта с главной точки города – Театральной площади", – рассказал Виктор Арихин.Первый участок эстафеты на ходулях преодолеет семья Руслана Боровкова, стоящего у истоков театра "Шоу великанов" – отец, сын и дочь.Маршрут эстафеты проложен по объектам, которые были воссозданы или построены за 10 лет, которые прошли со времени воссоединения Крыма с Россией. Среди них, например, Дворец спорта, Мойнакский скейт-парк, памятник С.Э. Дувану, сквер Ашика Умера и другие.Окончание маршрута – на недавно открытой городской набережной им. Терешковой.На всем пути следования участников шоу для безопасности будут сопровождать машины ГИБДД, медики, а также группы поддержки. Увидеть красочное действие смогут все горожане и гости курорта.
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РИА Новости Крым
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евпатория, крым, крымская весна, общество, новости крыма, культура
10 километров на ходулях: евпаторийцы своеобразно отметят Крымскую весну

Евпаторийские ходулисты поставят рекорд страны в честь воссоединения Крыма с Россией

15:53 17.03.2024 (обновлено: 15:55 17.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоАниматоры, живые скульптуры и артисты на ходулях развлекают маленьких симферопольцев в честь празднования Дня России на площади им. Ленина
Аниматоры, живые скульптуры и артисты на ходулях развлекают маленьких симферопольцев в честь празднования Дня России на площади им. Ленина - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В честь юбилея воссоединения Крыма и России театр на ходулях "Шоу великанов" Евпаторийского центра культуры и досуга готов пройти 10 километров на ходулях по городу и поставить рекорд страны.
Как РИА Новости Крым рассказал директор Евпаторийского центра культуры и досуга Виктор Арихин, в десятикилометровый маршрут артисты театра на ходулях преодолеют эстафетой с флагом Евпатории.
"По пути их ждет несколько остановок, на которых артистов встретят группы поддержки и горожане с флагами России. Маршрут стартует в полдень 18 марта с главной точки города – Театральной площади", – рассказал Виктор Арихин.
Первый участок эстафеты на ходулях преодолеет семья Руслана Боровкова, стоящего у истоков театра "Шоу великанов" – отец, сын и дочь.
"Это очень символично, так как 2024 год у нас в стране объявлен Годом семьи", - подчеркнул Арихин.
Маршрут эстафеты проложен по объектам, которые были воссозданы или построены за 10 лет, которые прошли со времени воссоединения Крыма с Россией. Среди них, например, Дворец спорта, Мойнакский скейт-парк, памятник С.Э. Дувану, сквер Ашика Умера и другие.
Окончание маршрута – на недавно открытой городской набережной им. Терешковой.

"Последний отрезок эстафеты идут наши дети – ровесники Крымской весны. На последней точке 20 ходулистов станцуют под русскую народную песню "Калинка", - уточнил директор Евпаторийского центра культуры и досуга.

На всем пути следования участников шоу для безопасности будут сопровождать машины ГИБДД, медики, а также группы поддержки. Увидеть красочное действие смогут все горожане и гости курорта.
Митинг в Симферополе в честь второй годовщины референдума 2014 года
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