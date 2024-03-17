https://crimea.ria.ru/20240317/10-kilometrov-na-khodulyakh-evpatoriytsy-svoeobrazno-otmetyat-krymskuyu-vesnu-1135723988.html

10 километров на ходулях: евпаторийцы своеобразно отметят Крымскую весну

10 километров на ходулях: евпаторийцы своеобразно отметят Крымскую весну - РИА Новости Крым, 17.03.2024

10 километров на ходулях: евпаторийцы своеобразно отметят Крымскую весну

В честь юбилея воссоединения Крыма и России театр на ходулях "Шоу великанов" Евпаторийского центра культуры и досуга готов пройти 10 километров на ходулях по... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T15:53

2024-03-17T15:53

2024-03-17T15:55

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В честь юбилея воссоединения Крыма и России театр на ходулях "Шоу великанов" Евпаторийского центра культуры и досуга готов пройти 10 километров на ходулях по городу и поставить рекорд страны.Как РИА Новости Крым рассказал директор Евпаторийского центра культуры и досуга Виктор Арихин, в десятикилометровый маршрут артисты театра на ходулях преодолеют эстафетой с флагом Евпатории."По пути их ждет несколько остановок, на которых артистов встретят группы поддержки и горожане с флагами России. Маршрут стартует в полдень 18 марта с главной точки города – Театральной площади", – рассказал Виктор Арихин.Первый участок эстафеты на ходулях преодолеет семья Руслана Боровкова, стоящего у истоков театра "Шоу великанов" – отец, сын и дочь.Маршрут эстафеты проложен по объектам, которые были воссозданы или построены за 10 лет, которые прошли со времени воссоединения Крыма с Россией. Среди них, например, Дворец спорта, Мойнакский скейт-парк, памятник С.Э. Дувану, сквер Ашика Умера и другие.Окончание маршрута – на недавно открытой городской набережной им. Терешковой.На всем пути следования участников шоу для безопасности будут сопровождать машины ГИБДД, медики, а также группы поддержки. Увидеть красочное действие смогут все горожане и гости курорта.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, крым, крымская весна, общество, новости крыма, культура