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ЦИК: явка избирателей на выборах президента РФ достигла 35,4 процента - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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Досрочное голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Выборы президента России
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ЦИК: явка избирателей на выборах президента РФ достигла 35,4 процента
ЦИК: явка избирателей на выборах президента РФ достигла 35,4 процента - РИА Новости Крым, 15.03.2024
ЦИК: явка избирателей на выборах президента РФ достигла 35,4 процента
Явка избирателей к 21:00 в первый день голосования на выборах президента России составила 35,40 процента, следует из данных на сайте ЦИК. РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T22:02
2024-03-15T22:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости Крым. Явка избирателей к 21:00 в первый день голосования на выборах президента России составила 35,40 процента, следует из данных на сайте ЦИК.На выборах 2018 года, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55 процента, к полудню — 34,72, к 17:00 — 51,9. Общая явка тогда превысила 67 процентов.Первые избирательные участки открылись накануне в 23:00 мск на Камчатке и Чукотке. В 9:00 в пятницу заработали пункты для голосования в самом западном регионе России — Калининградской области.Досрочно отдали свой голос на выборах почти 2,6 миллиона россиян.Более трех миллионов человек уже проголосовали дистанционно. Всего участвовать в выборах таким образом планируют около пяти миллионов.В течение трех дней избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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выборы, выборы президента россии, россия, общество, политика, новости
ЦИК: явка избирателей на выборах президента РФ достигла 35,4 процента

Явка избирателей на выборах президента России достигла 35,4 процента

22:02 15.03.2024
 
© РИА Новости КрымВыборы президента России, участки для голосования в Феодосии
Выборы президента России, участки для голосования в Феодосии - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости Крым. Явка избирателей к 21:00 в первый день голосования на выборах президента России составила 35,40 процента, следует из данных на сайте ЦИК.
На выборах 2018 года, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55 процента, к полудню — 34,72, к 17:00 — 51,9. Общая явка тогда превысила 67 процентов.
Первые избирательные участки открылись накануне в 23:00 мск на Камчатке и Чукотке. В 9:00 в пятницу заработали пункты для голосования в самом западном регионе России — Калининградской области.
Досрочно отдали свой голос на выборах почти 2,6 миллиона россиян.
Более трех миллионов человек уже проголосовали дистанционно. Всего участвовать в выборах таким образом планируют около пяти миллионов.
В течение трех дней избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.
На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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