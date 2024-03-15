https://crimea.ria.ru/20240315/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-dlinnye-vykhodnye-1135718295.html
Чего ждать от погоды в Крыму в длинные выходные
Чего ждать от погоды в Крыму в длинные выходные - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Чего ждать от погоды в Крыму в длинные выходные
На выходных в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T21:08
2024-03-15T21:08
2024-03-15T21:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. На выходных в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +7…+12, в горах +4…+6.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +9...+11 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +9…+11.На побережье также облачная погода, временами дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 7 градусов тепла, днем столбики термометров покажут +10...+12 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240212/v-krymu-nuzhno-menyat-emkost-vodokhranilisch-iz-za-smeny-klimata--gidrologi-1134837751.html
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Чего ждать от погоды в Крыму в длинные выходные
В Крыму в праздничные дни дождливо и туманно
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. На выходных в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +7…+12, в горах +4…+6.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +9...+11 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +9…+11.
На побережье также облачная погода, временами дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 7 градусов тепла, днем столбики термометров покажут +10...+12 градусов.