https://crimea.ria.ru/20240312/bolshoe-intervyu-putina-kiselevu-kogda-budet-1135601063.html

Киселев анонсировал большое интервью Путина

Киселев анонсировал большое интервью Путина - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Киселев анонсировал большое интервью Путина

Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев проанонсировал большое интервью президента Российской... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T23:35

2024-03-12T23:35

2024-03-12T23:40

дмитрий киселев

владимир путин (политик)

интервью

международная медиагруппа "россия сегодня"

политика

россия

видео

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев проанонсировал большое интервью президента Российской Федерации Владимира Путина телеканалу "Россия 1" и РИА Новости, в котором будут даны оценки новым угрозам Запада и сделаны важные акценты, пишет РИА Новости.Интервью покажут в среду, 13 марта, на телеканале "Россия 1" и ресурсах РИА Новости, включая сайт ria.ru, Telegram-канал https://t.me/rian_ru и аккаунты в соцсетях агентства.Глава государства 29 февраля огласил ежегодное послание Федеральному Собранию, в котором оценил ход спецоперации на Украине и сообщил о поставках новых видов вооружений в российские войска. Он также объявил о запуске пяти национальных проектов и обозначил основные задачи развития страны в политической, экономической, социальной и других сферах.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий киселев, видео, владимир путин (политик), интервью, международная медиагруппа "россия сегодня", политика, россия, видео, общество