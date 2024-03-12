https://crimea.ria.ru/20240312/bolshoe-intervyu-putina-kiselevu-kogda-budet-1135601063.html
Киселев анонсировал большое интервью Путина
Киселев анонсировал большое интервью Путина - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Киселев анонсировал большое интервью Путина
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев проанонсировал большое интервью президента Российской... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T23:35
2024-03-12T23:35
2024-03-12T23:40
дмитрий киселев
владимир путин (политик)
интервью
международная медиагруппа "россия сегодня"
политика
россия
видео
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев проанонсировал большое интервью президента Российской Федерации Владимира Путина телеканалу "Россия 1" и РИА Новости, в котором будут даны оценки новым угрозам Запада и сделаны важные акценты, пишет РИА Новости.Интервью покажут в среду, 13 марта, на телеканале "Россия 1" и ресурсах РИА Новости, включая сайт ria.ru, Telegram-канал https://t.me/rian_ru и аккаунты в соцсетях агентства.Глава государства 29 февраля огласил ежегодное послание Федеральному Собранию, в котором оценил ход спецоперации на Украине и сообщил о поставках новых видов вооружений в российские войска. Он также объявил о запуске пяти национальных проектов и обозначил основные задачи развития страны в политической, экономической, социальной и других сферах.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий киселев, видео, владимир путин (политик), интервью, международная медиагруппа "россия сегодня", политика, россия, видео, общество
Киселев анонсировал большое интервью Путина
Киселев анонсировал большое интервью Путина телеканалу "Россия 1" и РИА Новости
23:35 12.03.2024 (обновлено: 23:40 12.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев проанонсировал большое интервью президента Российской Федерации Владимира Путина телеканалу "Россия 1" и РИА Новости, в котором будут даны оценки новым угрозам Запада и сделаны важные акценты, пишет РИА Новости.
"После двухчасового обращения Путина возникло много дополнительных вопросов. Да и новые угрозы с Запада тоже требуют актуальных оценок. Съемочная группа телеканала "Россия" и агентства РИА Новости уже в Кремле. Впереди – большое интервью с президентом России, где мы расставим многие точки над i. Ждем и готовимся", – отметил Киселев.
Интервью покажут в среду, 13 марта, на телеканале "Россия 1" и ресурсах РИА Новости, включая сайт ria.ru, Telegram-канал https://t.me/rian_ru и аккаунты в соцсетях агентства.
Глава государства 29 февраля огласил ежегодное послание Федеральному Собранию, в котором оценил ход спецоперации на Украине и сообщил о поставках новых видов вооружений в российские войска. Он также объявил о запуске пяти национальных проектов и обозначил основные задачи развития страны в политической, экономической, социальной и других сферах.