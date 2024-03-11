https://crimea.ria.ru/20240311/moshennichestvo-na-720-tysyach-v-krymu-zaderzhan-seriynyy-prestupnik-1135549020.html

В Крыму задержали серийного махинатора

В Крыму задержали серийного махинатора - РИА Новости Крым, 11.03.2024

В Крыму задержали серийного махинатора

В Крыму задержан подозреваемый в мошенничестве, который присвоил более 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T11:16

2024-03-11T11:16

2024-03-11T11:54

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Крыму задержан подозреваемый в мошенничестве, который присвоил более 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.В полицию Раздольненского района поступило заявление от водителя грузового автомобиля. Мужчина рассказал, что работает дальнобойщиком в одной из организаций, которая занимается реализацией нитратных удобрений. Доставив по заявке селитру объемом 30 тонн, денег водитель так и не получил. Позже выяснилось, что оплату за товар забрал посредник и скрылся. Водитель передал сотрудникам полиции приметы злоумышленника, которого объявили в розыск."На днях сотрудники ДПС остановили автомобиль на одной из трасс полуострова и при проверке по базам установили, что мужчина разыскивается за совершение преступлений в Симферополе, а также позже выяснилось, что он же причастен к совершению мошенничества в Раздольненском районе", - уточнили в МВД по Республике Крым.Подозреваемого доставили в отдел полиции. Он признал свою вину и рассказал, что денежные средства потратил на собственные нужды. Однако ущерб потерпевшему был возмещен.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый заключен под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенничество на 12 миллионов в Крыму: дело передано в судУкрали миллиард: банде мошенников вынесли приговор на КубаниАфера с "Пушкинскими картами" на 205 миллионов рублей: дело в суде

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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