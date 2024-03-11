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В Крыму задержали серийного махинатора
В Крыму задержали серийного махинатора - РИА Новости Крым, 11.03.2024
В Крыму задержали серийного махинатора
В Крыму задержан подозреваемый в мошенничестве, который присвоил более 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T11:16
2024-03-11T11:16
2024-03-11T11:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Крыму задержан подозреваемый в мошенничестве, который присвоил более 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.В полицию Раздольненского района поступило заявление от водителя грузового автомобиля. Мужчина рассказал, что работает дальнобойщиком в одной из организаций, которая занимается реализацией нитратных удобрений. Доставив по заявке селитру объемом 30 тонн, денег водитель так и не получил. Позже выяснилось, что оплату за товар забрал посредник и скрылся. Водитель передал сотрудникам полиции приметы злоумышленника, которого объявили в розыск."На днях сотрудники ДПС остановили автомобиль на одной из трасс полуострова и при проверке по базам установили, что мужчина разыскивается за совершение преступлений в Симферополе, а также позже выяснилось, что он же причастен к совершению мошенничества в Раздольненском районе", - уточнили в МВД по Республике Крым.Подозреваемого доставили в отдел полиции. Он признал свою вину и рассказал, что денежные средства потратил на собственные нужды. Однако ущерб потерпевшему был возмещен.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый заключен под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенничество на 12 миллионов в Крыму: дело передано в судУкрали миллиард: банде мошенников вынесли приговор на КубаниАфера с "Пушкинскими картами" на 205 миллионов рублей: дело в суде
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мошенничество, крым, новости крыма, мвд по республике крым, закон и право, раздольненский район крыма
В Крыму задержали серийного махинатора
Серийного махинатора задержали в Крыму
11:16 11.03.2024 (обновлено: 11:54 11.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Крыму задержан подозреваемый в мошенничестве, который присвоил более 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
В полицию Раздольненского района поступило заявление от водителя грузового автомобиля. Мужчина рассказал, что работает дальнобойщиком в одной из организаций, которая занимается реализацией нитратных удобрений. Доставив по заявке селитру объемом 30 тонн, денег водитель так и не получил. Позже выяснилось, что оплату за товар забрал посредник и скрылся.
"После того, как из автомобиля была выгружена селитра объемом 30 тонн, посредник сообщил водителю, что ему необходимо проследовать с ним к определенному адресу, где заказчик передаст оплату за товар в сумме 720 тысяч рублей и рассчитается с водителем. Однако, прибыв по указанному адресу, водитель так и не дождался оплаты", - рассказали в полиции.
Водитель передал сотрудникам полиции приметы злоумышленника, которого объявили в розыск.
"На днях сотрудники ДПС остановили автомобиль на одной из трасс полуострова и при проверке по базам установили, что мужчина разыскивается за совершение преступлений в Симферополе, а также позже выяснилось, что он же причастен к совершению мошенничества в Раздольненском районе", - уточнили в МВД по Республике Крым.
Подозреваемого доставили в отдел полиции. Он признал свою вину и рассказал, что денежные средства потратил на собственные нужды. Однако ущерб потерпевшему был возмещен.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый заключен под стражу.
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