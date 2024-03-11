https://crimea.ria.ru/20240311/london-peredast-kievu-spisannye-na-utilizatsiyu-avtomobili-1135569126.html

Лондон передаст Киеву списанные на утилизацию автомобили

Лондон передаст Киеву списанные на утилизацию автомобили - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Лондон передаст Киеву списанные на утилизацию автомобили

Великобритания приняла решение передать Украине списанные автомобили, которые планировалось утилизировать из-за сильного загрязнения окружающей среды. Об этом... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T21:56

2024-03-11T21:56

2024-03-11T21:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Великобритания приняла решение передать Украине списанные автомобили, которые планировалось утилизировать из-за сильного загрязнения окружающей среды. Об этом со ссылкой на телеканал GB News сообщает РИА Новости.Отмечается, что власти Лондона изначально планировали убрать с дорог столицы старые, загрязняющие окружающую среду машины, однако решили пожертвовать их Украине. Отмечается, что жители британской столицы будут в обмен на выплату отказываться от машин, не соответствующих требованиям программы по созданию "зон максимально низкого загрязнения".Передача будет происходить через зарегистрированную в Британии благотворительную организацию "Британо-украинская помощь", сообщает телеканал.Отмечается, что скорая служба Лондона также намерена передать Украине 50 списанных машин скорой помощи, которые также не соответствуют правилам экологической программы.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, лондон, украина, в мире, автомобиль, новости