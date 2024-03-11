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Лондон передаст Киеву списанные на утилизацию автомобили
Лондон передаст Киеву списанные на утилизацию автомобили - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Лондон передаст Киеву списанные на утилизацию автомобили
Великобритания приняла решение передать Украине списанные автомобили, которые планировалось утилизировать из-за сильного загрязнения окружающей среды. Об этом... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T21:56
2024-03-11T21:56
2024-03-11T21:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Великобритания приняла решение передать Украине списанные автомобили, которые планировалось утилизировать из-за сильного загрязнения окружающей среды. Об этом со ссылкой на телеканал GB News сообщает РИА Новости.Отмечается, что власти Лондона изначально планировали убрать с дорог столицы старые, загрязняющие окружающую среду машины, однако решили пожертвовать их Украине. Отмечается, что жители британской столицы будут в обмен на выплату отказываться от машин, не соответствующих требованиям программы по созданию "зон максимально низкого загрязнения".Передача будет происходить через зарегистрированную в Британии благотворительную организацию "Британо-украинская помощь", сообщает телеканал.Отмечается, что скорая служба Лондона также намерена передать Украине 50 списанных машин скорой помощи, которые также не соответствуют правилам экологической программы.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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великобритания, лондон, украина, в мире, автомобиль, новости
Лондон передаст Киеву списанные на утилизацию автомобили
Британия пожертвует Украине не соответствующие требованиям экологии автомобили - СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Великобритания приняла решение передать Украине списанные автомобили, которые планировалось утилизировать из-за сильного загрязнения окружающей среды. Об этом со ссылкой на телеканал GB News сообщает РИА Новости.
Отмечается, что власти Лондона изначально планировали убрать с дорог столицы старые, загрязняющие окружающую среду машины, однако решили пожертвовать их Украине.
Отмечается, что жители британской столицы будут в обмен на выплату отказываться от машин, не соответствующих требованиям программы по созданию "зон максимально низкого загрязнения".
"Схема, финансируемая мэром Лондона Садиком Ханом, вступит в силу 15 марта после получения в январе разрешения на отправку на Украину несоответствующих (экологическим целям – ред.) машин", - говорится в сообщении телеканала.
Передача будет происходить через зарегистрированную в Британии благотворительную организацию "Британо-украинская помощь", сообщает телеканал.
Отмечается, что скорая служба Лондона также намерена передать Украине 50 списанных машин скорой помощи, которые также не соответствуют правилам экологической программы.