https://crimea.ria.ru/20240309/v-mariupole-vruchili-klyuchi-zhiltsam-shesti-novykh-mnogoetazhek-1135521194.html

В Мариуполе вручили ключи жильцам шести новых многоэтажек

В Мариуполе вручили ключи жильцам шести новых многоэтажек - РИА Новости Крым, 09.03.2024

В Мариуполе вручили ключи жильцам шести новых многоэтажек

Сразу шесть домов сданы в эксплуатацию в Мариуполе. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 09.03.2024

2024-03-09T16:32

2024-03-09T16:32

2024-03-09T16:59

мариуполь

денис пушилин

марат хуснуллин

новые регионы россии

строительство

общество

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Сразу шесть домов сданы в эксплуатацию в Мариуполе. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Дома передали в муниципальную собственность. А в ближайшее время будут сданы еще четыре – в этом микрорайоне будет 550 квартир. Интересно, что многоэтажки завершены на базе недостроев и квартиры в них, даже однокомнатные, очень просторные и удобные. Поблагодарил строителей – построили быстро и качественно. После вручения ключей поднялся в некоторые квартиры вместе с новоселами и увидел, насколько они счастливы. Пусть в этих стенах всегда царят мир, радость и благополучие!", - написал глава ДНР в своем ТГ-канале.Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что из 10 брошенных долгостроев в Орджоникидзевском районе Мариуполя – 9 домов достроили, а 6 из них – уже ввели в эксплуатацию.Квартиры в этих многоэтажках будут предоставлены в качестве компенсации жителям города взамен утраченного в период боевых действий жилья. Первым 150 семьям уже начали вручать ключи."Дома "Единый заказчик" сдал с чистовой отделкой, необходимой сантехникой и электроплитами. И, конечно, благоустроена территория жилого комплекса. Желаю новоселам, чтобы новый дом принес счастье и сохранил все хорошее, что уже есть!", - написал он в соцсетях

https://crimea.ria.ru/20240302/avdeevku-budut-vosstanavlivat-po-primeru-mariupolya---khusnullin-1135358055.html

мариуполь

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

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мариуполь, денис пушилин, марат хуснуллин, новые регионы россии, строительство, общество, донецкая народная республика (днр)