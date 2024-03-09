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В Мариуполе вручили ключи жильцам шести новых многоэтажек - РИА Новости Крым, 09.03.2024
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В Мариуполе вручили ключи жильцам шести новых многоэтажек
В Мариуполе вручили ключи жильцам шести новых многоэтажек - РИА Новости Крым, 09.03.2024
В Мариуполе вручили ключи жильцам шести новых многоэтажек
Сразу шесть домов сданы в эксплуатацию в Мариуполе. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T16:32
2024-03-09T16:59
мариуполь
денис пушилин
марат хуснуллин
новые регионы россии
строительство
общество
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Сразу шесть домов сданы в эксплуатацию в Мариуполе. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Дома передали в муниципальную собственность. А в ближайшее время будут сданы еще четыре – в этом микрорайоне будет 550 квартир. Интересно, что многоэтажки завершены на базе недостроев и квартиры в них, даже однокомнатные, очень просторные и удобные. Поблагодарил строителей – построили быстро и качественно. После вручения ключей поднялся в некоторые квартиры вместе с новоселами и увидел, насколько они счастливы. Пусть в этих стенах всегда царят мир, радость и благополучие!", - написал глава ДНР в своем ТГ-канале.Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что из 10 брошенных долгостроев в Орджоникидзевском районе Мариуполя – 9 домов достроили, а 6 из них – уже ввели в эксплуатацию.Квартиры в этих многоэтажках будут предоставлены в качестве компенсации жителям города взамен утраченного в период боевых действий жилья. Первым 150 семьям уже начали вручать ключи."Дома "Единый заказчик" сдал с чистовой отделкой, необходимой сантехникой и электроплитами. И, конечно, благоустроена территория жилого комплекса. Желаю новоселам, чтобы новый дом принес счастье и сохранил все хорошее, что уже есть!", - написал он в соцсетях
https://crimea.ria.ru/20240302/avdeevku-budut-vosstanavlivat-po-primeru-mariupolya---khusnullin-1135358055.html
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новые регионы россии
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мариуполь, денис пушилин, марат хуснуллин, новые регионы россии, строительство, общество, донецкая народная республика (днр)
В Мариуполе вручили ключи жильцам шести новых многоэтажек

В Мариуполе шесть жилых домов ввели в эксплуатацию

16:32 09.03.2024 (обновлено: 16:59 09.03.2024)
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаНовые дома в Мариуполе
Новые дома в Мариуполе
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Сразу шесть домов сданы в эксплуатацию в Мариуполе. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Дома передали в муниципальную собственность. А в ближайшее время будут сданы еще четыре – в этом микрорайоне будет 550 квартир. Интересно, что многоэтажки завершены на базе недостроев и квартиры в них, даже однокомнатные, очень просторные и удобные. Поблагодарил строителей – построили быстро и качественно. После вручения ключей поднялся в некоторые квартиры вместе с новоселами и увидел, насколько они счастливы. Пусть в этих стенах всегда царят мир, радость и благополучие!", - написал глава ДНР в своем ТГ-канале.
Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что из 10 брошенных долгостроев в Орджоникидзевском районе Мариуполя – 9 домов достроили, а 6 из них – уже ввели в эксплуатацию.
Квартиры в этих многоэтажках будут предоставлены в качестве компенсации жителям города взамен утраченного в период боевых действий жилья. Первым 150 семьям уже начали вручать ключи.
"Дома "Единый заказчик" сдал с чистовой отделкой, необходимой сантехникой и электроплитами. И, конечно, благоустроена территория жилого комплекса. Желаю новоселам, чтобы новый дом принес счастье и сохранил все хорошее, что уже есть!", - написал он в соцсетях
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МариупольДенис ПушилинМарат ХуснуллинНовые регионы РоссииСтроительствоОбществоДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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