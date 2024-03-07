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Заняли новые рубежи: российские военные продвигаются вперед в зоне СВО
Заняли новые рубежи: российские военные продвигаются вперед в зоне СВО - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Заняли новые рубежи: российские военные продвигаются вперед в зоне СВО
Подразделения Вооруженных сил России активными действиями улучшили положение по переднему краю на двух направлениях СВО, а также заняли более выгодные рубежи и... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T16:28
2024-03-07T16:28
2024-03-07T16:28
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
купянск
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России активными действиями улучшили положение по переднему краю на двух направлениях СВО, а также заняли более выгодные рубежи и позиции на трех направлениях. Об этом сообщает Минобороны России."На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войска активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики", – говорится в сообщении.Кроме того, отражены шесть контратак ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики.В районах населенных пунктов Озаряновка, Курдюмовка, Георгиевка и Победа ДНР российские войска нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад противника.На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах Майорского, Новгородского и Орловки ДНР.Также российские военные отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах Ленинского, Новгородского и Розовки, а также семь контратак в районах Петровского, Бердычей, Орловки, Тоненького и Первомайского ДНР."На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Шевченко, Старомайорское, Урожайное Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области", – говорится в сообщении.В районе Водяного ДНР отражена контратака механизированной бригады ВСУ.На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад противника в районах Работино, Вербового, Новоданиловки и Степового Запорожской области и Новотягинки Херсонской области.
новые регионы россии
купянск
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, купянск, харьковская область, всу (вооруженные силы украины)
Заняли новые рубежи: российские военные продвигаются вперед в зоне СВО
Военные РФ улучшили свое положение и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России активными действиями улучшили положение по переднему краю на двух направлениях СВО, а также заняли более выгодные рубежи и позиции на трех направлениях. Об этом сообщает Минобороны России.
"На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войска активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики", – говорится в сообщении.
Кроме того, отражены шесть контратак ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики.
В районах населенных пунктов Озаряновка, Курдюмовка, Георгиевка и Победа ДНР российские войска нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад противника.
На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах Майорского, Новгородского и Орловки ДНР.
Также российские военные отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах Ленинского, Новгородского и Розовки, а также семь контратак в районах Петровского, Бердычей, Орловки, Тоненького и Первомайского ДНР.
"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Шевченко, Старомайорское, Урожайное Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области", – говорится в сообщении.
В районе Водяного ДНР отражена контратака механизированной бригады ВСУ.
На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад противника в районах Работино, Вербового, Новоданиловки и Степового Запорожской области и Новотягинки Херсонской области.