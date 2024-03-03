https://crimea.ria.ru/20240303/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovleno-1135348328.html

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 03.03.2024

Движение по Крымскому мосту возобновлено

На Крымском мосту движение транспорта возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 03.03.2024

2024-03-03T06:42

2024-03-03T06:42

2024-03-03T06:49

крымский мост

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

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крым

транспорт

керченский пролив

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. На Крымском мосту движение транспорта возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Закрытие транспортного перехода через Керченский пролив происходит для обеспечения безопасности. Крымский мост – это стратегический объект. В связи с этим на нем предусмотрена обязательная процедура прохождения досмотра. На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн.Также попасть на полуостров и выехать с него возможно через Керченскую паромную переправу. Через нее следуют фуры с товарами первой необходимости и скоропортящимся грузом, а также пассажирские автобусы. Кроме того, можно воспользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Для разгрузки пункта пропуска Чонгар ремонтируют участок дороги в КрымКак работает сухопутный коридор в Крым: транспортный поток и очередиСухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО

https://crimea.ria.ru/20240303/ataka-vsu-na-krym-pvo-sbila-38-ukrainskikh-bespilotnikov---minoborony-1135369962.html

крымский мост

крым

керченский пролив

керчь

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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