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Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 03.03.2024
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Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 03.03.2024
Движение по Крымскому мосту возобновлено
На Крымском мосту движение транспорта возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 03.03.2024
2024-03-03T06:42
2024-03-03T06:49
крымский мост
новости крыма
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. На Крымском мосту движение транспорта возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Закрытие транспортного перехода через Керченский пролив происходит для обеспечения безопасности. Крымский мост – это стратегический объект. В связи с этим на нем предусмотрена обязательная процедура прохождения досмотра. На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн.Также попасть на полуостров и выехать с него возможно через Керченскую паромную переправу. Через нее следуют фуры с товарами первой необходимости и скоропортящимся грузом, а также пассажирские автобусы. Кроме того, можно воспользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Для разгрузки пункта пропуска Чонгар ремонтируют участок дороги в КрымКак работает сухопутный коридор в Крым: транспортный поток и очередиСухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО
https://crimea.ria.ru/20240303/ataka-vsu-na-krym-pvo-sbila-38-ukrainskikh-bespilotnikov---minoborony-1135369962.html
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крымский мост, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, транспорт, керченский пролив, керчь, тамань
Движение по Крымскому мосту возобновлено

Крымский мост открыт

06:42 03.03.2024 (обновлено: 06:49 03.03.2024)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. На Крымском мосту движение транспорта возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – говорится в сообщении.
Закрытие транспортного перехода через Керченский пролив происходит для обеспечения безопасности. Крымский мост – это стратегический объект. В связи с этим на нем предусмотрена обязательная процедура прохождения досмотра. На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн.
Также попасть на полуостров и выехать с него возможно через Керченскую паромную переправу. Через нее следуют фуры с товарами первой необходимости и скоропортящимся грузом, а также пассажирские автобусы. Кроме того, можно воспользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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