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В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 01.03.2024
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В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 01.03.2024
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T16:32
2024-03-01T16:32
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
михаил развожаев
новости
новости крыма
крым
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города Михаил Развожаев."Отбой воздушной тревоги", – написал он в своих соцсетях.Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, михаил развожаев, новости, новости крыма, крым, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины)
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги

Воздушная тревога в Севастополе отменена

16:32 01.03.2024
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своих соцсетях.
Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.

Отмена воздушной тревоги

Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
СевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьМихаил РазвожаевНовостиНовости КрымаКрымАтаки ВСУ на КрымВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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