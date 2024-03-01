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Чего ждать от погоды в Крыму в первый весенний день - РИА Новости Крым, 01.03.2024
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Чего ждать от погоды в Крыму в первый весенний день
Чего ждать от погоды в Крыму в первый весенний день - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Чего ждать от погоды в Крыму в первый весенний день
В пятницу в Крыму сохранится теплая сухая погода, благодаря влиянию антициклона. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T00:01
2024-03-01T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится теплая сухая погода, благодаря влиянию антициклона. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +14...+16 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +12…+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от нуля до +7 градусов, днем от +10 до +16 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240229/anomalnoe-teplo-v-krymu-smenitsya-morozami-prognoz-na-8-marta-1135318135.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Чего ждать от погоды в Крыму в первый весенний день

В Крыму в пятницу теплая сухая погода

00:01 01.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкНикитский ботанический сад в Крыму
Никитский ботанический сад в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится теплая сухая погода, благодаря влиянию антициклона. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, на южном побережье до +7, днем воздух прогреется до +11…+16 градусов", – говорится в прогнозе синоптиков.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +14...+16 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +12…+14.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от нуля до +7 градусов, днем от +10 до +16 градусов.
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Вчера, 18:32Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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00:01Чего ждать от погоды в Крыму в первый весенний день
00:00Какой сегодня праздник: 1 марта
23:05Главное за день: 29 февраля
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