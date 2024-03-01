https://crimea.ria.ru/20240301/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-pervyy-vesenniy-den-1135262562.html

Чего ждать от погоды в Крыму в первый весенний день

Чего ждать от погоды в Крыму в первый весенний день - РИА Новости Крым, 01.03.2024

Чего ждать от погоды в Крыму в первый весенний день

В пятницу в Крыму сохранится теплая сухая погода, благодаря влиянию антициклона. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T00:01

2024-03-01T00:01

2024-03-01T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится теплая сухая погода, благодаря влиянию антициклона. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +14...+16 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +12…+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от нуля до +7 градусов, днем от +10 до +16 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240229/anomalnoe-teplo-v-krymu-smenitsya-morozami-prognoz-na-8-marta-1135318135.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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