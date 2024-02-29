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Массовое отключение воды в Крыму в четверг - адреса
Массовое отключение воды в Крыму в четверг - адреса - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Массовое отключение воды в Крыму в четверг - адреса
В четверг жители Симферополя на весь день останутся без водоснабжения из-за аварийно-ремонтных работ на сетях. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T08:57
2024-02-29T08:57
2024-02-29T08:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. В четверг жители Симферополя на весь день останутся без водоснабжения из-за аварийно-ремонтных работ на сетях. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".До 23:00 без водоснабжения также останутся жители села Мирное и садового товарищества "Дзержинец".Для жителей будет организован подвоз питьевой воды по графику. Кроме того, до 14:00 отключены абоненты переулка Заводской, 31.В Алуште до полудня без водоснабжения улицы Северная, Костычева, Пуцатова, Богдана Хмельницкого, Туристов.В Бахчисарайском районе до 14.00 воды не будет в селе Долинное на ул. Ленина и Фонанная.В Евпатории примерно до 17.00 без водоснабжения останутся пр. Победы, 38, 40, 62, 64, ул Крупской, 60, ул. 9 Мая 82, 84, 86, 88.
https://crimea.ria.ru/20231018/skolko-vody-budet-ekonomit-simferopol-posle-zameny-vodovodov-1132175816.html
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Массовое отключение воды в Крыму в четверг - адреса
Жители пяти городов Крыма в четверг останутся без воды из-за аварийных работ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. В четверг жители Симферополя на весь день останутся без водоснабжения из-за аварийно-ремонтных работ на сетях. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".
В крымской столице воды не будет до 21.00 по адресам: ул. 60 лет Октября. ул. 1 Конной Армии, ул. Целинная, ул. Димитрова, ул. Табачная, ул. Сенная, ул. Днепровская, ул. Аянская, ул. Красных Зорь, ул. Дружбы, ул. Соколиная, ул. Шевченко, пер. Темный, ул. Баррикадная, ул. Залесская, пер. Инкерманский, пер. Школьный, ул. Бастионная, ул. Голубиная, ул. Санитарная, ул. Мускатная, ул. Тополевая, ул. Гавена, ул. Новороссийская, ул. Очаковская, ул. Батумская, ул. Качинская, ул. Гражданская, ул. Зенитная, ул. Русская, пер. Русский, ул. Сочинская, ул. Толбухина, ул. Сизаса, ул. Миллера, ул. Аральская, а также прилегающие улицы и переулки.
До 23:00 без водоснабжения также останутся жители села Мирное и садового товарищества "Дзержинец".
Для жителей будет организован подвоз питьевой воды по графику
.
Кроме того, до 14:00 отключены абоненты переулка Заводской, 31.
В Алуште до полудня без водоснабжения улицы Северная, Костычева, Пуцатова, Богдана Хмельницкого, Туристов.
В Бахчисарайском районе до 14.00 воды не будет в селе Долинное на ул. Ленина и Фонанная.
В Евпатории примерно до 17.00 без водоснабжения останутся пр. Победы, 38, 40, 62, 64, ул Крупской, 60, ул. 9 Мая 82, 84, 86, 88.