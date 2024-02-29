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Массовое отключение воды в Крыму в четверг - адреса

Массовое отключение воды в Крыму в четверг - адреса - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Массовое отключение воды в Крыму в четверг - адреса

В четверг жители Симферополя на весь день останутся без водоснабжения из-за аварийно-ремонтных работ на сетях. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T08:57

2024-02-29T08:57

2024-02-29T08:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. В четверг жители Симферополя на весь день останутся без водоснабжения из-за аварийно-ремонтных работ на сетях. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".До 23:00 без водоснабжения также останутся жители села Мирное и садового товарищества "Дзержинец".Для жителей будет организован подвоз питьевой воды по графику. Кроме того, до 14:00 отключены абоненты переулка Заводской, 31.В Алуште до полудня без водоснабжения улицы Северная, Костычева, Пуцатова, Богдана Хмельницкого, Туристов.В Бахчисарайском районе до 14.00 воды не будет в селе Долинное на ул. Ленина и Фонанная.В Евпатории примерно до 17.00 без водоснабжения останутся пр. Победы, 38, 40, 62, 64, ул Крупской, 60, ул. 9 Мая 82, 84, 86, 88.

https://crimea.ria.ru/20231018/skolko-vody-budet-ekonomit-simferopol-posle-zameny-vodovodov-1132175816.html

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2024

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