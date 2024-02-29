Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 29 февраля - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240229/kakoy-segodnya-prazdnik-29-fevralya-1135260231.html
Какой сегодня праздник: 29 февраля
Какой сегодня праздник: 29 февраля - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Какой сегодня праздник: 29 февраля
В день, который наступает лишь раз в четыре года – 29 февраля – отмечаются праздники, оправдывающие дату: Международный день редких заболеваний и День... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T00:00
2024-02-29T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127265519_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8f91fb90d0faacd43c283e6d8433fce7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. В день, который наступает лишь раз в четыре года – 29 февраля – отмечаются праздники, оправдывающие дату: Международный день редких заболеваний и День Кащея-Чернобога. А еще дата удачна для шотландских женщин, мечтающих выйти замуж.Что празднуют в миреМеждународный день редких заболеваний учрежден по инициативе европейской организации по изучению редких болезней EURORDIS. Его цель – привлечь внимание общества к проблемам пациентов с необычными заболеваниями, а также повысить знания о редких болезнях и их влиянии на жизнь людей.Также в этот день чествуется самое злое божество славянского пантеона – Кащей-Чернобог. Согласно традициям, ровно в полночь с 29 февраля на 1 марта нужно раздавить в руке сырое куриное яйцо – так Кащею, смерть которого скрывается в яйце, приходит конец, а поскольку он символизирует собой зиму, то заканчивается и она.Еще сегодня Дeнь цифpοвοгο οбучeния, Μeждунapοдный дeнь пοдчиненныx, Европейский дeнь xοлοcтякa.Знаменательные событияВ 1288 году в Шотландии приняли закон, по которому 29 февраля любая женщина в государстве может сама сделать предложение мужчине о замужестве. А если тот откажется, то будет обязан заплатить штраф.В 1880 году в Альпах закончилось строительство 15-ти километрового железнодорожного тоннеля Готард, который соединил Италию со Швейцарией.В 1888 году американский инженер Герман Холлерит изобрел первую электрическую счетную машину – табулятор.Кто родился29 февраля 1792 года родился итальянский композитор духовой и камерной музыки Джоаккино Россини. Современники называли его "итальянским Моцартом" – Россини вернул опере былое величие. На счету мэтра 39 вокальных произведений, в том числе знаменитые "Севильский цирюльник" и "Золушка".104 года исполняется со дня рождения советского писателя Федора Абрамова – одного из ярчайших представителей "деревенской прозы", популярной в 60-80 годах ХХ века. Считается, что его произведения несли "духовный свет миру". Самые известные повести и романы Абрамова: "Братья и сестры", трилогия "Пряслины", "Пути-перепутья".Также 29 февраля день рождения отмечают российская актриса Ирина Купченко, советская лыжница, чемпионка мира по горным лыжам Раиса Сметанина.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127265519_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_dc16e4c2237449f70af7f835f1189b5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 29 февраля

Что празднуют в России и в мире в четверг, 29 февраля

00:00 29.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. В день, который наступает лишь раз в четыре года – 29 февраля – отмечаются праздники, оправдывающие дату: Международный день редких заболеваний и День Кащея-Чернобога. А еще дата удачна для шотландских женщин, мечтающих выйти замуж.

Что празднуют в мире

Международный день редких заболеваний учрежден по инициативе европейской организации по изучению редких болезней EURORDIS. Его цель – привлечь внимание общества к проблемам пациентов с необычными заболеваниями, а также повысить знания о редких болезнях и их влиянии на жизнь людей.
Также в этот день чествуется самое злое божество славянского пантеона – Кащей-Чернобог. Согласно традициям, ровно в полночь с 29 февраля на 1 марта нужно раздавить в руке сырое куриное яйцо – так Кащею, смерть которого скрывается в яйце, приходит конец, а поскольку он символизирует собой зиму, то заканчивается и она.
Еще сегодня Дeнь цифpοвοгο οбучeния, Μeждунapοдный дeнь пοдчиненныx, Европейский дeнь xοлοcтякa.

Знаменательные события

В 1288 году в Шотландии приняли закон, по которому 29 февраля любая женщина в государстве может сама сделать предложение мужчине о замужестве. А если тот откажется, то будет обязан заплатить штраф.
В 1880 году в Альпах закончилось строительство 15-ти километрового железнодорожного тоннеля Готард, который соединил Италию со Швейцарией.
В 1888 году американский инженер Герман Холлерит изобрел первую электрическую счетную машину – табулятор.

Кто родился

29 февраля 1792 года родился итальянский композитор духовой и камерной музыки Джоаккино Россини. Современники называли его "итальянским Моцартом" – Россини вернул опере былое величие. На счету мэтра 39 вокальных произведений, в том числе знаменитые "Севильский цирюльник" и "Золушка".
104 года исполняется со дня рождения советского писателя Федора Абрамова – одного из ярчайших представителей "деревенской прозы", популярной в 60-80 годах ХХ века. Считается, что его произведения несли "духовный свет миру". Самые известные повести и романы Абрамова: "Братья и сестры", трилогия "Пряслины", "Пути-перепутья".
Также 29 февраля день рождения отмечают российская актриса Ирина Купченко, советская лыжница, чемпионка мира по горным лыжам Раиса Сметанина.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Туман и гололед: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 29 февраля
23:14Главные новости Крыма: 28 февраля
22:45В Роскосмосе рассказали об утечке воздуха на российском сегменте МКС
22:40Главное за день: 28 февраля
22:10Генпрокуратура провела масштабную проверку работы судебных приставов
21:45С ваших счетов спишут налог – новая схема мошенничества
21:21Касьянов день: чем "опасно" 29 февраля - астролог
20:46В Кировском районе Крыма сгорел автомобиль
20:17В Симферополе обновят Гагаринский парк и Екатерининский сад
20:03"Школа безопасности" в Артеке: чему научили детей
19:45Дошутились: ядерный баланс сдвинулся не в пользу США - эксперт
19:27Владимир Сальдо воспользовался системой "Мобильный избиратель"
18:47Москва пообещала рассмотреть просьбу Приднестровья о помощи
18:26"Не дождетесь": в Крыму ответили на угрозы членам избирательных комиссий
17:51Как в Крыму снижают цены – глава минпрома республики
17:29Как Крым готовится к выборам президента России
17:10Пластиковая глыба: как работает и развивается уникальный "Крымпласт"
17:05Шойгу приказал ускорить поставки вооружений в войска
16:51Как пройдет досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежом
Лента новостейМолния