https://crimea.ria.ru/20240229/kakoy-segodnya-prazdnik-29-fevralya-1135260231.html
Какой сегодня праздник: 29 февраля
Какой сегодня праздник: 29 февраля - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Какой сегодня праздник: 29 февраля
В день, который наступает лишь раз в четыре года – 29 февраля – отмечаются праздники, оправдывающие дату: Международный день редких заболеваний и День... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T00:00
2024-02-29T00:00
2024-02-29T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. В день, который наступает лишь раз в четыре года – 29 февраля – отмечаются праздники, оправдывающие дату: Международный день редких заболеваний и День Кащея-Чернобога. А еще дата удачна для шотландских женщин, мечтающих выйти замуж.Что празднуют в миреМеждународный день редких заболеваний учрежден по инициативе европейской организации по изучению редких болезней EURORDIS. Его цель – привлечь внимание общества к проблемам пациентов с необычными заболеваниями, а также повысить знания о редких болезнях и их влиянии на жизнь людей.Также в этот день чествуется самое злое божество славянского пантеона – Кащей-Чернобог. Согласно традициям, ровно в полночь с 29 февраля на 1 марта нужно раздавить в руке сырое куриное яйцо – так Кащею, смерть которого скрывается в яйце, приходит конец, а поскольку он символизирует собой зиму, то заканчивается и она.Еще сегодня Дeнь цифpοвοгο οбучeния, Μeждунapοдный дeнь пοдчиненныx, Европейский дeнь xοлοcтякa.Знаменательные событияВ 1288 году в Шотландии приняли закон, по которому 29 февраля любая женщина в государстве может сама сделать предложение мужчине о замужестве. А если тот откажется, то будет обязан заплатить штраф.В 1880 году в Альпах закончилось строительство 15-ти километрового железнодорожного тоннеля Готард, который соединил Италию со Швейцарией.В 1888 году американский инженер Герман Холлерит изобрел первую электрическую счетную машину – табулятор.Кто родился29 февраля 1792 года родился итальянский композитор духовой и камерной музыки Джоаккино Россини. Современники называли его "итальянским Моцартом" – Россини вернул опере былое величие. На счету мэтра 39 вокальных произведений, в том числе знаменитые "Севильский цирюльник" и "Золушка".104 года исполняется со дня рождения советского писателя Федора Абрамова – одного из ярчайших представителей "деревенской прозы", популярной в 60-80 годах ХХ века. Считается, что его произведения несли "духовный свет миру". Самые известные повести и романы Абрамова: "Братья и сестры", трилогия "Пряслины", "Пути-перепутья".Также 29 февраля день рождения отмечают российская актриса Ирина Купченко, советская лыжница, чемпионка мира по горным лыжам Раиса Сметанина.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 29 февраля
Что празднуют в России и в мире в четверг, 29 февраля
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. В день, который наступает лишь раз в четыре года – 29 февраля – отмечаются праздники, оправдывающие дату: Международный день редких заболеваний и День Кащея-Чернобога. А еще дата удачна для шотландских женщин, мечтающих выйти замуж.
Что празднуют в мире
Международный день редких заболеваний учрежден по инициативе европейской организации по изучению редких болезней EURORDIS. Его цель – привлечь внимание общества к проблемам пациентов с необычными заболеваниями, а также повысить знания о редких болезнях и их влиянии на жизнь людей.
Также в этот день чествуется самое злое божество славянского пантеона – Кащей-Чернобог. Согласно традициям, ровно в полночь с 29 февраля на 1 марта нужно раздавить в руке сырое куриное яйцо – так Кащею, смерть которого скрывается в яйце, приходит конец, а поскольку он символизирует собой зиму, то заканчивается и она.
Еще сегодня Дeнь цифpοвοгο οбучeния, Μeждунapοдный дeнь пοдчиненныx, Европейский дeнь xοлοcтякa.
Знаменательные события
В 1288 году в Шотландии приняли закон, по которому 29 февраля любая женщина в государстве может сама сделать предложение мужчине о замужестве. А если тот откажется, то будет обязан заплатить штраф.
В 1880 году в Альпах закончилось строительство 15-ти километрового железнодорожного тоннеля Готард, который соединил Италию со Швейцарией.
В 1888 году американский инженер Герман Холлерит изобрел первую электрическую счетную машину – табулятор.
Кто родился
29 февраля 1792 года родился итальянский композитор духовой и камерной музыки Джоаккино Россини. Современники называли его "итальянским Моцартом" – Россини вернул опере былое величие. На счету мэтра 39 вокальных произведений, в том числе знаменитые "Севильский цирюльник" и "Золушка".
104 года исполняется со дня рождения советского писателя Федора Абрамова – одного из ярчайших представителей "деревенской прозы", популярной в 60-80 годах ХХ века. Считается, что его произведения несли "духовный свет миру". Самые известные повести и романы Абрамова: "Братья и сестры", трилогия "Пряслины", "Пути-перепутья".
Также 29 февраля день рождения отмечают российская актриса Ирина Купченко, советская лыжница, чемпионка мира по горным лыжам Раиса Сметанина.