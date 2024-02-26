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Истребитель Mirage 2000: технические характеристики и вооружение - РИА Новости Крым, 26.02.2024
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Истребитель Mirage 2000: технические характеристики и вооружение
Истребитель Mirage 2000: технические характеристики и вооружение - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Истребитель Mirage 2000: технические характеристики и вооружение
Киевский режим продолжает ожидать от союзников поставок американских самолетов F-16, при этом ведя переговоры с Францией о передаче ВСУ истребителей Mirage... РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T15:31
2024-02-26T15:31
истребитель mirage
новости
франция
политика
оружие
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает ожидать от союзников поставок американских самолетов F-16, при этом ведя переговоры с Францией о передаче ВСУ истребителей Mirage 2000. Разговоры о поставках Киеву этих машин идут еще с 2022 года, но существенных подвижек в этом вопросе пока не наблюдается. Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил лишь факт обсуждения возможных поставок Mirage, но о наличии конкретных договоренностей не сообщил. Что представляют собой эти французские истребители, каковы их технические характеристики и стоимость – в справке РИА Новости Крым.История создания и особенности конструкцииMirage 2000 – многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан в 1970-х годах фирмой Dassault. С 1984 по 2007 годы был основным боевым самолетом ВВС Франции, затем его сменил многоцелевой истребитель Dassault Rafale.Mirage стоит на вооружении ряда стран Европы, Азии и Латинской Америки, в том числе Греции, Египта, Индии, Катара, ОАЭ. Самолет спроектирован по схеме "бесхвостка" с низкорасположенным треугольным крылом и одним килем. Конструктивными особенностями машины являются мощная и развитая механизация крыла, а также широкое применение композиционных материалов. Практически вся обшивка киля и вся обшивка руля направления выполнена из эпоксидных боро- и углепластиков.Система управления самолетом электродистанционная, с четырехкратным дублированием. Кроме того, имеется аварийный канал, питание которого осуществляется от отдельной аккумуляторной батареи. Она обеспечивает достаточную устойчивость и управляемость во всем диапазоне высот и скоростей,Скорость полета и вооружениеMirage 2000 имеет около 10 вариантов, которые отличаются назначением: учебно-боевые, ударные, разведывательные, экспортные образцы и другие. Судя по данным СМИ, Киев заинтересован в поставках модификации Mirage 2000D – ударного истребителя-бомбардировщика. Его ввели в боевой состав французских ВВС в 1994 году. Машина является первым французским истребителем, предназначенным для преодоления системы ПВО на малых высотах и нанесения ударов по наземным целям в любых погодных условиях и ночью с использованием как ядерного, так и обычного высокоточного управляемого авиационного оружия с лазерными системами наведения.От предыдущей модификации (Mirage2000N) он отличается наличием усовершенствованного бортового радиоэлектронного оборудования, включающего системы управления полетом и прицельно-навигационную, а также средства радиоэлектронной борьбы. Всего построено 86 таких самолетов.Экипаж Mirage 2000 состоит из одного пилота. Длина самолета – около 15 метров, размах крыла – более 9 метров. Масса пустой машины – 7,4 тонны, стартовая масса – 16,5 тонны.Истребитель может разгоняться до 2450 км/ч на высоте 11 тысяч метров. Дальность полета составляет 3,5 тысячи километров.Вооружен Mirage 2000 двумя пушками калибра 30 мм с боекомплектом в 125 снарядов. У самолета девять точек подвески: пять – под фюзеляжем и четыре – под крылом. Может нести до четырех ракет "воздух-земля", четыре-шесть ракет класса "воздух-воздух", четыре блока неуправляемых ракет, а также корректируемые или свободнопадающие бомбы.Боевое применениеПо своим характеристикам и назначению Mirage 2000 близок к российскому МиГ-29 и американскому F-16 Fighting Falcon. В октябре 1996 года между французским и американским истребителями, которые находились на вооружении соответственно Греции и Турции, даже произошла воздушная дуэль, победителем из которой вышел Mirage 2000 .Также известен случай в 1995 году, когда сербские солдаты сбили французский истребитель из советского переносного зенитного ракетного комплекса "Игла".Mirage 2000 участвовали в Каргильском конфликте 1999 года между Индией и Пакистаном в составе индийских ВВС. Mirage совершили более 500 вылетов. Так, в результате ударов по горе Манто Дало в секторе Баталик неуправляемыми бомбами уничтожен главный пункт снабжения противника. Также на вершине горы Тайгер Хилл управляемыми авиабомбами с лазерным наведением, сброшенными с двух истребителей Mirage 2000, был поражен штаб батальона противника.Кроме того, индийские самолеты Mirage нанесли удар неуправляемыми бомбами по артиллерийским позициям и лагерю снабжения на высоте 4388 в секторе Драс.
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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истребитель mirage, новости, франция, политика, оружие, в мире, украина
Истребитель Mirage 2000: технические характеристики и вооружение

Французский истребитель Mirage 2000 – его основные технические характеристики и вооружение

15:31 26.02.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИстребитель Dassault Mirage 2000
Истребитель Dassault Mirage 2000 - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает ожидать от союзников поставок американских самолетов F-16, при этом ведя переговоры с Францией о передаче ВСУ истребителей Mirage 2000. Разговоры о поставках Киеву этих машин идут еще с 2022 года, но существенных подвижек в этом вопросе пока не наблюдается. Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил лишь факт обсуждения возможных поставок Mirage, но о наличии конкретных договоренностей не сообщил. Что представляют собой эти французские истребители, каковы их технические характеристики и стоимость – в справке РИА Новости Крым.

История создания и особенности конструкции

Mirage 2000 – многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан в 1970-х годах фирмой Dassault. С 1984 по 2007 годы был основным боевым самолетом ВВС Франции, затем его сменил многоцелевой истребитель Dassault Rafale.
Mirage стоит на вооружении ряда стран Европы, Азии и Латинской Америки, в том числе Греции, Египта, Индии, Катара, ОАЭ. Самолет спроектирован по схеме "бесхвостка" с низкорасположенным треугольным крылом и одним килем. Конструктивными особенностями машины являются мощная и развитая механизация крыла, а также широкое применение композиционных материалов. Практически вся обшивка киля и вся обшивка руля направления выполнена из эпоксидных боро- и углепластиков.
Система управления самолетом электродистанционная, с четырехкратным дублированием. Кроме того, имеется аварийный канал, питание которого осуществляется от отдельной аккумуляторной батареи. Она обеспечивает достаточную устойчивость и управляемость во всем диапазоне высот и скоростей,

Скорость полета и вооружение

Mirage 2000 имеет около 10 вариантов, которые отличаются назначением: учебно-боевые, ударные, разведывательные, экспортные образцы и другие. Судя по данным СМИ, Киев заинтересован в поставках модификации Mirage 2000D – ударного истребителя-бомбардировщика. Его ввели в боевой состав французских ВВС в 1994 году. Машина является первым французским истребителем, предназначенным для преодоления системы ПВО на малых высотах и нанесения ударов по наземным целям в любых погодных условиях и ночью с использованием как ядерного, так и обычного высокоточного управляемого авиационного оружия с лазерными системами наведения.
От предыдущей модификации (Mirage2000N) он отличается наличием усовершенствованного бортового радиоэлектронного оборудования, включающего системы управления полетом и прицельно-навигационную, а также средства радиоэлектронной борьбы. Всего построено 86 таких самолетов.
Экипаж Mirage 2000 состоит из одного пилота. Длина самолета – около 15 метров, размах крыла – более 9 метров. Масса пустой машины – 7,4 тонны, стартовая масса – 16,5 тонны.
Истребитель может разгоняться до 2450 км/ч на высоте 11 тысяч метров. Дальность полета составляет 3,5 тысячи километров.
Вооружен Mirage 2000 двумя пушками калибра 30 мм с боекомплектом в 125 снарядов. У самолета девять точек подвески: пять – под фюзеляжем и четыре – под крылом. Может нести до четырех ракет "воздух-земля", четыре-шесть ракет класса "воздух-воздух", четыре блока неуправляемых ракет, а также корректируемые или свободнопадающие бомбы.

Боевое применение

По своим характеристикам и назначению Mirage 2000 близок к российскому МиГ-29 и американскому F-16 Fighting Falcon. В октябре 1996 года между французским и американским истребителями, которые находились на вооружении соответственно Греции и Турции, даже произошла воздушная дуэль, победителем из которой вышел Mirage 2000 .
Также известен случай в 1995 году, когда сербские солдаты сбили французский истребитель из советского переносного зенитного ракетного комплекса "Игла".
Mirage 2000 участвовали в Каргильском конфликте 1999 года между Индией и Пакистаном в составе индийских ВВС. Mirage совершили более 500 вылетов. Так, в результате ударов по горе Манто Дало в секторе Баталик неуправляемыми бомбами уничтожен главный пункт снабжения противника. Также на вершине горы Тайгер Хилл управляемыми авиабомбами с лазерным наведением, сброшенными с двух истребителей Mirage 2000, был поражен штаб батальона противника.
Кроме того, индийские самолеты Mirage нанесли удар неуправляемыми бомбами по артиллерийским позициям и лагерю снабжения на высоте 4388 в секторе Драс.
 
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