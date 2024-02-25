https://crimea.ria.ru/20240225/v-belgorode-obyavlena-raketnaya-opasnost-1135199294.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости Крым, 25.02.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщает региональный МЧС. РИА Новости Крым, 25.02.2024

2024-02-25T12:38

2024-02-25T12:38

2024-02-25T12:45

белгород

ракетная опасность

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

белгородская область

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщает региональный МЧС.Губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.Через четыре минуты ракетная опасность была отменена.

белгород

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, ракетная опасность, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, белгородская область, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), вячеслав гладков