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В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости Крым, 25.02.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщает региональный МЧС. РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T12:38
2024-02-25T12:38
2024-02-25T12:45
белгород
ракетная опасность
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
белгородская область
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщает региональный МЧС.Губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.Через четыре минуты ракетная опасность была отменена.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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белгород, ракетная опасность, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, белгородская область, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), вячеслав гладков
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе на 4 минуты была объявлена ракетная опасность
12:38 25.02.2024 (обновлено: 12:45 25.02.2024)