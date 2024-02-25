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Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.02.2024
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Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.02.2024
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T19:37
2024-02-25T19:37
севастополь
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
крым
воздушная тревога в севастополе
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города Михаил Развожаев.Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
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Новости
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севастополь, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, крым, воздушная тревога в севастополе, атаки всу на крым
Отбой воздушной тревоги в Севастополе

В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги

19:37 25.02.2024
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своих соцсетях.
Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.

Отмена воздушной тревоги

Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
СевастопольНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил РазвожаевКрымВоздушная тревога в СевастополеАтаки ВСУ на Крым
 
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