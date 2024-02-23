ГК "ИнтерСтрой" поздравила ветеранов с Днем защитника Отечества
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Группа компаний "ИнтерСтрой" поздравила ветеранов Великой Отечественной войны, почетных граждан Севастополя с Днем защитника Отечества, сообщает "ИнтерСтрой".
Представители "ИнтерСтрой", застройщика, работающего в Крыму и Севастополе, вручили ветеранам продуктовые наборы и цветы.
"Компания помнит о героях, поддерживает связь с ветеранами, преподнося подарки и еще более ценное – внимание и заботу", - отмечается в сообщении.
По доброй традиции "ИнтерСтрой" поздравил самого активного и небезразличного к судьбе города гражданина – ветерана Великой Отечественной войны, полковника запаса, члена Союза журналистов России Константина Кржеминского. Свою жизнь ветеран посвятил войскам противовоздушной обороны, имеет многочисленные награды.
© Фото: ГК "ИнтерСтрой"ГК "ИнтерСтрой" поздравила ветерана Великой Отечественной войны Константина Кржеминского с Днем защитника Отечества
© Фото: ГК "ИнтерСтрой"
ГК "ИнтерСтрой" поздравила ветерана Великой Отечественной войны Константина Кржеминского с Днем защитника Отечества
Каждодневное занятие Кржеминского – укрепление связи поколений. По его предложению, многие школы города названы в честь героев Великой Отечественной.
Также представители компании поздравили Акима Евпака, который родился в Кировоградской области. В 1941 году ему было 14 лет. Вместе с родными пережил тяжелейшие годы фашистской оккупации, голод, был свидетелем расстрела мирных жителей. В 1944-м, по достижении совершеннолетия, Евпак отправился на фронт, где стал командиром пулеметного отряда.
© Фото: ГК "ИнтерСтрой"ГК "ИнтерСтрой" поздравила ветерана Акима Евпака с Днем защитника Отечества
© Фото: ГК "ИнтерСтрой"
ГК "ИнтерСтрой" поздравила ветерана Акима Евпака с Днем защитника Отечества
Евпак прослужил в рядах Советской армии до 1955 года. Награжден медалями "За боевые заслуги", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
Поздравления от компании принимал и ветеран Великой Отечественной войны и труда, общественный активист, педагог по образованию и призванию Анатолий Жуков. Он родился в 1932 году в Вологодской области. С 12 лет трудился в колхозе, чтобы обеспечить фронт продуктами и фуражом. После войны учился в ремесленном училище, служил в Советской Армии, работал радистом. Ветеран вспоминает, что всегда мечтал быть учителем. Он успешно окончил Свердловский педагогический институт и пошел работать учителем начальных классов, математики, физики, а потом и директором школы.
© Фото: ГК "ИнтерСтрой"ГК "ИнтерСтрой" поздравила ветерана Великой Отечественной войны и труда Анатолия Жукова с Днем защитника Отечества
© Фото: ГК "ИнтерСтрой"
ГК "ИнтерСтрой" поздравила ветерана Великой Отечественной войны и труда Анатолия Жукова с Днем защитника Отечества
После выхода на пенсию Жуков включился в общественную работу, стал председателем первичной ветеранской организации. Принимает участие в патриотическом воспитании молодого поколения.
Группа компаний "ИнтерСтрой" отметила поздравлениями и члена совета президиума, зампреда комиссии ветеранов войны, вооруженных сил местной общественной организации ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Балаклавского муниципального округа Севастополя Виктора Павлова.
© Фото: ГК "ИнтерСтрой"ГК "ИнтерСтрой" поздравила члена совета президиума, зампреда комиссии ветеранов войны Виктора Павлова с Днем защитника Отечества
© Фото: ГК "ИнтерСтрой"
ГК "ИнтерСтрой" поздравила члена совета президиума, зампреда комиссии ветеранов войны Виктора Павлова с Днем защитника Отечества
В свои 77 лет ветеран сохраняет активную жизненную позицию и вместе с супругой плодотворно трудится на благо города-героя Севастополя. Ветеранская организация в Балаклавском районе является одной из самых дружных и сильных, ее численность превышает 14 тысяч человек. Павлов с коллегами проводит тематические встречи, семинары и экскурсии для воспитанников детских садов и учеников школ, сотрудничает с военными музеями, активно участвует в жизни района.
Еще один ветеран Анатолий Бурлыко встретил гостей в парадном костюме. Он посвятил свою жизнь морю. С ностальгией вспоминает, как служил в Калининграде, затем на Черноморском флоте на крейсере "Михаил Кутузов" сигнальщиком. В те времена сигнальщиков называли – глаза и уши корабля. В свои 92 года ветеран не любит сидеть без дела, играет в шахматы и даже в настольный теннис. Еще одно его увлечение – это живопись.
© Фото: ГК "ИнтерСтрой"ГК "ИнтерСтрой" поздравила ветерана Анатолия Бурлыко с Днем защитника Отечества
© Фото: ГК "ИнтерСтрой"
ГК "ИнтерСтрой" поздравила ветерана Анатолия Бурлыко с Днем защитника Отечества
"23 февраля – это особый день в календаре нашей страны, когда мы чествуем всех тех, кто стоит на страже нашей Родины. Коллектив группы компаний "ИнтерСтрой" от души поздравляет ветеранов, военнослужащих, работников правоохранительных органов и всех мужчин с Днем защитника Отечества!" - отметили в ГК "ИнтерСтрой".
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