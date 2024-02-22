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ВСУ атаковали два региона России ракетой С-200 и беспилотником - РИА Новости Крым, 22.02.2024
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ВСУ атаковали два региона России ракетой С-200 и беспилотником
ВСУ атаковали два региона России ракетой С-200 и беспилотником - РИА Новости Крым, 22.02.2024
ВСУ атаковали два региона России ракетой С-200 и беспилотником
Переоборудованная украинская ракета С-200 сбита над Ростовской областью в ночь на четверг, над Брянской областью – беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T07:16
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министерство обороны рф
василий голубев
александр богомаз
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Переоборудованная украинская ракета С-200 сбита над Ростовской областью в ночь на четверг, над Брянской областью – беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что последствий на земле нет.Губернатор Брянской области Александр Богомаз также проинформировал, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.Накануне в Минобороны сообщили, что 99 украинских дронов и 12 ракет HIMARS уничтожены за сутки в зоне СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России добилась перелома на сложных участках фронта - ПутинАвдеевку удалось освободить с минимальными потерями – ШойгуСтрана-полигон: Франция будет испытывать на Украине новые дроны-камикадзе
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министерство обороны рф, василий голубев, александр богомаз, ростовская область, брянская область, пво, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ атаковали два региона России ракетой С-200 и беспилотником

Украинская ракета С-200 и беспилотник уничтожены над Ростовской и Брянской областями

07:16 22.02.2024 (обновлено: 07:34 22.02.2024)
 
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Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Переоборудованная украинская ракета С-200 сбита над Ростовской областью в ночь на четверг, над Брянской областью – беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом и переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, ракета – над территорией Ростовской области", – сказано в сообщении.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что последствий на земле нет.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз также проинформировал, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Накануне в Минобороны сообщили, что 99 украинских дронов и 12 ракет HIMARS уничтожены за сутки в зоне СВО.
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Министерство обороны РФВасилий ГолубевАлександр БогомазРостовская областьБрянская областьПВОНовостиВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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