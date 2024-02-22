https://crimea.ria.ru/20240222/vsu-atakovali-dva-regiona-rossii-raketoy-s-200-i-bespilotnikom-1135141816.html
ВСУ атаковали два региона России ракетой С-200 и беспилотником
ВСУ атаковали два региона России ракетой С-200 и беспилотником - РИА Новости Крым, 22.02.2024
ВСУ атаковали два региона России ракетой С-200 и беспилотником
Переоборудованная украинская ракета С-200 сбита над Ростовской областью в ночь на четверг, над Брянской областью – беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T07:16
2024-02-22T07:16
2024-02-22T07:34
министерство обороны рф
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александр богомаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Переоборудованная украинская ракета С-200 сбита над Ростовской областью в ночь на четверг, над Брянской областью – беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что последствий на земле нет.Губернатор Брянской области Александр Богомаз также проинформировал, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.Накануне в Минобороны сообщили, что 99 украинских дронов и 12 ракет HIMARS уничтожены за сутки в зоне СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России добилась перелома на сложных участках фронта - ПутинАвдеевку удалось освободить с минимальными потерями – ШойгуСтрана-полигон: Франция будет испытывать на Украине новые дроны-камикадзе
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министерство обороны рф, василий голубев, александр богомаз, ростовская область, брянская область, пво, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ атаковали два региона России ракетой С-200 и беспилотником
Украинская ракета С-200 и беспилотник уничтожены над Ростовской и Брянской областями
07:16 22.02.2024 (обновлено: 07:34 22.02.2024)