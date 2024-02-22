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Составлены особенности финансового поведения мужчин - РИА Новости Крым, 22.02.2024
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Составлены особенности финансового поведения мужчин
Составлены особенности финансового поведения мужчин - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Составлены особенности финансового поведения мужчин
Более 40% мужчин в возрасте от 35 до 45 лет регулярно оплачивают штрафы и покупают выпечку. Ко Дню защитника Отечества банк РНКБ изучил особенности финансового... РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T16:28
2024-02-22T16:28
банк
рнкб (пао)
праздники и памятные даты
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Более 40% мужчин в возрасте от 35 до 45 лет регулярно оплачивают штрафы и покупают выпечку. Ко Дню защитника Отечества банк РНКБ изучил особенности финансового поведения своих клиентов-мужчин, сообщает пресс-служба кредитной организации.Чаще всего мужчины рассчитываются в супермаркетах и продовольственных и оптово-розничных магазинах, на маркетплейсах и автозаправках. В топ-5 сфер расходов также входит категория "Азартные игры", в которой за месяц клиенты потратили около 500 миллионов рублей. При этом лидерами в данной категории выступают мужчины от 25 до 35 лет, чьи траты составили 38% от общей суммы.Помимо штрафов и выпечки, мужчины от 35 до 45 лет больше всех тратят на обслуживание автомобилей (54% от общей суммы расходов клиентов-мужчин в данной категории), приобретают автошины и сопутствующие товары (41%), а также оплачивают бизнес-курсы (42%).Мужчины от 45 до 55 лет чаще других тратятся на лотерейные игры (30% от общей суммы расходов клиентов-мужчин в данной категории), филателистические и нумизматические магазины (43%) и образовательные курсы (28%).Мужчины от 55 до 65 лет – лидеры по расходам в категории "Мануальная терапия", а пенсионеры старше 65 лет больше остальных тратят в категории "Персональный лечебный уход".Кроме того, мужчины активнее женщин пользуются кредитными продуктами банка. Так, 55% от общей суммы всех выданных ипотечных кредитов приходится именно на мужчин. При этом депозиты мужчины оформляют реже – на них приходится 42% от общего объема всех вкладов.Наиболее активно оформляют кредиты мужчины в возрасте от 35 до 45 лет, на их долю приходится 46% всех кредитов, оформленных мужчинами в РНКБ. А самыми активными вкладчиками являются мужчины старше 65 лет, которые оформили 40% от общей суммы всех "мужских" вкладов в РНКБ.
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банк, рнкб (пао), праздники и памятные даты, общество

Составлены особенности финансового поведения мужчин

16:28 22.02.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКупюры в руках. Архивное фото
Купюры в руках. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Более 40% мужчин в возрасте от 35 до 45 лет регулярно оплачивают штрафы и покупают выпечку. Ко Дню защитника Отечества банк РНКБ изучил особенности финансового поведения своих клиентов-мужчин, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Чаще всего мужчины рассчитываются в супермаркетах и продовольственных и оптово-розничных магазинах, на маркетплейсах и автозаправках. В топ-5 сфер расходов также входит категория "Азартные игры", в которой за месяц клиенты потратили около 500 миллионов рублей. При этом лидерами в данной категории выступают мужчины от 25 до 35 лет, чьи траты составили 38% от общей суммы.
Помимо штрафов и выпечки, мужчины от 35 до 45 лет больше всех тратят на обслуживание автомобилей (54% от общей суммы расходов клиентов-мужчин в данной категории), приобретают автошины и сопутствующие товары (41%), а также оплачивают бизнес-курсы (42%).
Мужчины от 45 до 55 лет чаще других тратятся на лотерейные игры (30% от общей суммы расходов клиентов-мужчин в данной категории), филателистические и нумизматические магазины (43%) и образовательные курсы (28%).
Мужчины от 55 до 65 лет – лидеры по расходам в категории "Мануальная терапия", а пенсионеры старше 65 лет больше остальных тратят в категории "Персональный лечебный уход".
Кроме того, мужчины активнее женщин пользуются кредитными продуктами банка. Так, 55% от общей суммы всех выданных ипотечных кредитов приходится именно на мужчин. При этом депозиты мужчины оформляют реже – на них приходится 42% от общего объема всех вкладов.
Наиболее активно оформляют кредиты мужчины в возрасте от 35 до 45 лет, на их долю приходится 46% всех кредитов, оформленных мужчинами в РНКБ. А самыми активными вкладчиками являются мужчины старше 65 лет, которые оформили 40% от общей суммы всех "мужских" вкладов в РНКБ.
БанкРНКБ (ПАО)Праздники и памятные датыОбщество
 
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