https://crimea.ria.ru/20240222/sostavleny-osobennosti-finansovogo-povedeniya-muzhchin-1135158822.html

Составлены особенности финансового поведения мужчин

Составлены особенности финансового поведения мужчин - РИА Новости Крым, 22.02.2024

Составлены особенности финансового поведения мужчин

Более 40% мужчин в возрасте от 35 до 45 лет регулярно оплачивают штрафы и покупают выпечку. Ко Дню защитника Отечества банк РНКБ изучил особенности финансового... РИА Новости Крым, 22.02.2024

2024-02-22T16:28

2024-02-22T16:28

2024-02-22T16:28

банк

рнкб (пао)

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Более 40% мужчин в возрасте от 35 до 45 лет регулярно оплачивают штрафы и покупают выпечку. Ко Дню защитника Отечества банк РНКБ изучил особенности финансового поведения своих клиентов-мужчин, сообщает пресс-служба кредитной организации.Чаще всего мужчины рассчитываются в супермаркетах и продовольственных и оптово-розничных магазинах, на маркетплейсах и автозаправках. В топ-5 сфер расходов также входит категория "Азартные игры", в которой за месяц клиенты потратили около 500 миллионов рублей. При этом лидерами в данной категории выступают мужчины от 25 до 35 лет, чьи траты составили 38% от общей суммы.Помимо штрафов и выпечки, мужчины от 35 до 45 лет больше всех тратят на обслуживание автомобилей (54% от общей суммы расходов клиентов-мужчин в данной категории), приобретают автошины и сопутствующие товары (41%), а также оплачивают бизнес-курсы (42%).Мужчины от 45 до 55 лет чаще других тратятся на лотерейные игры (30% от общей суммы расходов клиентов-мужчин в данной категории), филателистические и нумизматические магазины (43%) и образовательные курсы (28%).Мужчины от 55 до 65 лет – лидеры по расходам в категории "Мануальная терапия", а пенсионеры старше 65 лет больше остальных тратят в категории "Персональный лечебный уход".Кроме того, мужчины активнее женщин пользуются кредитными продуктами банка. Так, 55% от общей суммы всех выданных ипотечных кредитов приходится именно на мужчин. При этом депозиты мужчины оформляют реже – на них приходится 42% от общего объема всех вкладов.Наиболее активно оформляют кредиты мужчины в возрасте от 35 до 45 лет, на их долю приходится 46% всех кредитов, оформленных мужчинами в РНКБ. А самыми активными вкладчиками являются мужчины старше 65 лет, которые оформили 40% от общей суммы всех "мужских" вкладов в РНКБ.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк, рнкб (пао), праздники и памятные даты, общество