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Город Саки: проводим отдых с пользой для души и тела

Город Саки: проводим отдых с пользой для души и тела - РИА Новости Крым, 22.02.2024

Город Саки: проводим отдых с пользой для души и тела

На юго-западном побережье Крыма расположен город Саки – колыбель отечественной бальнеологии. Здесь можно недорого отдохнуть от суеты будней. Чистые воды Черного РИА Новости Крым, 22.02.2024

2024-02-22T09:49

2024-02-22T09:49

2024-02-22T10:04

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На юго-западном побережье Крыма расположен город Саки – колыбель отечественной бальнеологии. Здесь можно недорого отдохнуть от суеты будней. Чистые воды Черного моря, бархатистый песок пляжей, наполненный ароматами трав и цветов степной воздух, "живые" грязи – все это способствует общему улучшению иммунитета.Ценность здравницы была признана на всероссийском уровне. В 2022 году Саки удостоился всероссийской туристической премии Russian Traveler Awards ("Рашн Тревелер Эвордс") в номинации "Оздоровительный курорт". Отдых в Саки у моря доступен всем, в том числе и людям с ограниченными возможностями.При этом у гостей города есть возможность совмещать лечение с прогулками по местным достопримечательностям. Рассмотрим самые интересные места, которые обязательно стоит посетить.Сакское озеро – источник полезных грязейЭтот природный водоем является главным источником полезных грязей. Все дно озера покрыто толстым слоем ила, который называют "черным золотом" Крыма. В его состав входит множество полезных веществ: магний, железо, йод, аминокислоты. А рапа озера - это соли магния, натрия, кальция и других органических элементов.Соленая вода приятна телу, быстро прогревается на солнце, а при плавании поддерживает вас на поверхности.Курортный паркГлавное общественное пространство города размещается на берегу Сакского озера. Прохлада, безмятежность и растительное разнообразие ежедневно притягивают большое количество гостей. Здесь приятно расслабиться в греческой беседке или у фонтана, неспешно прогуляться по аллеям и цветникам.В парке стоит бювет с минеральной водой "Крымская". Вода поступает в горячем виде (с температурой около 43 градусов) и со специфическим привкусом сероводорода.Греко-скифское городище Кара-ТобеАнтичное поселение находится неподалеку от города, рядом с селом Прибрежное и Каламитским заливом. Его основали херсонеситы, появившиеся здесь в IV веке до н.э, а через 200 лет эту территорию захватили скифы.Сейчас реконструкторы возрождают облик скифской деревни. Воссоздаются интерьеры, оружие и предметы быта. Все это представлено в музее на территории поселения. Раскопки ведутся по сей день.Музей истории грязелеченияМузей (0+) расположен в старинном особняке на улице Курортной, практически напротив главного входа в парк. Первый экспонат на входе - ванна из куска горной породы, которая использовалась в грязелечебнице в далеком 1880 году.В сакском музее можно ознакомиться с процессом лечения грязями, узнать о знаменитых врачах и пациентах города. На витринах – косметические маски для самостоятельного применения, пищевая соль, минеральные воды, выпущенные в разные периоды.Развлекательный аквакомплекс "Саксония""Саксония" находится практически в центре города, туда легко добраться как на машине, так и на автобусе. Сердцем аквакомплекса является бассейн площадью 700 квадратных метров, наполняемый из подземного минерального источника. Вода по составу не уступает лучшим бальнеологическим курортам мира.На территории есть зона отдыха с шезлонгами, волейбольная площадка, ресторан, сауна. Для посетителей регулярно проводятся дискотеки, вечеринки, презентации. Комплекс доступен и для инвалидов: он оборудован пандусами и подъемником для бассейна.Озеро Сасык-СивашВодоем расположен в Сакском районе, у Евпаторийской бухты, из Сак до него можно добраться на электричке. Озеро неизменно привлекает блогеров и фотографов. Секрет притяжения состоит в том, что вода имеет оригинальный розовый оттенок. Максимальную яркость озеро приобретает в августе: в этот период получаются самые красивые снимки.Озеро привлекает отдыхающих и большим содержанием соли, богатой йодом, цинком, железом, натрием, калием, марганцем. Считается, что для укрепления здоровья полезно даже просто подышать испарениями рапы в жаркую погоду.Пляж "Прибой""Прибой" получил славу одного из лучших городских пляжей. От города до него 8 километров, но удаленность компенсируется многочисленными удобствами, а автобусы и маршрутные такси ходят каждые 20 минут. Длина пляжа – около 650 метров, а ширина – до 60 метров. А уж прогуляться по чистому мягкому песочку босыми ногами - одно удовольствие!На территории пляжа есть все, что может понадобиться туристу, – лежаки, душевые, кафе, магазины, сувенирные лавки. Предусмотрена отдельная зона для людей с ограниченными возможностями: обустроены дорожки для спуска в воду, просторные раздевалки и поручни.Саки – круглогодичный курорт: он хорош при любой погоде. Чтобы осмотреть все его красоты, понадобится не один день, поэтому желательно заранее составить оптимальный маршрут. Сервис Едем-в-Гости поможет забронировать жилье, чтобы, не выходя за рамки вашего бюджета, провести время в одной из лучших здравниц страны.Реклама, ООО "Едем-в-Гости.ру", ИНН 7814678366, erid: 4CQwVszH9pWvp5V84vr

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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