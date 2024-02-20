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РНКБ выделил 2,1 млрд рублей на строительство ЖК в Симферополе - РИА Новости Крым, 20.02.2024
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РНКБ выделил 2,1 млрд рублей на строительство ЖК в Симферополе
РНКБ выделил 2,1 млрд рублей на строительство ЖК в Симферополе - РИА Новости Крым, 20.02.2024
РНКБ выделил 2,1 млрд рублей на строительство ЖК в Симферополе
РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, открыл кредитную линию в размере 2,1 миллиарда рублей застройщику для реализации проекта строительства жилого комплекса... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T19:43
2024-02-20T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, открыл кредитную линию в размере 2,1 миллиарда рублей застройщику для реализации проекта строительства жилого комплекса в Симферополе, сообщает пресс-служба кредитной организации."Спрос на приобретение жилья в новостройках в Крыму стабильно превышает предложение, именно поэтому темпы строительства жилой недвижимости имеют особое значение для социально-экономического развития региона. В рамках проектного финансирования мы готовы сотрудничать со всеми застройщиками и предоставлять необходимые для организации строительства средства на максимально комфортных условиях", - отметил старший вице-президент-директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий, слова которого приводит пресс-служба.Реклама, РНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460erid: 4CQwVszH9pWvp5cXL9R
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рнкб (пао), симферополь, крым, новости крыма, строительство, жилье в крыму
РНКБ выделил 2,1 млрд рублей на строительство ЖК в Симферополе

РНКБ выделил на строительство ЖК в Симферополе 2,1 млрд рублей

19:43 20.02.2024 (обновлено: 19:45 20.02.2024)
 
© Фото предоставлено пресс-службой РНКБРНКБ выделил 2,1 млрд рублей на строительство ЖК в Симферополе
РНКБ выделил 2,1 млрд рублей на строительство ЖК в Симферополе
© Фото предоставлено пресс-службой РНКБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, открыл кредитную линию в размере 2,1 миллиарда рублей застройщику для реализации проекта строительства жилого комплекса в Симферополе, сообщает пресс-служба кредитной организации.
"Спрос на приобретение жилья в новостройках в Крыму стабильно превышает предложение, именно поэтому темпы строительства жилой недвижимости имеют особое значение для социально-экономического развития региона. В рамках проектного финансирования мы готовы сотрудничать со всеми застройщиками и предоставлять необходимые для организации строительства средства на максимально комфортных условиях", - отметил старший вице-президент-директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий, слова которого приводит пресс-служба.
Реклама, РНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460
erid: 4CQwVszH9pWvp5cXL9R
РНКБ - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
15 февраля, 16:01
РНКБ по льготной госпрограмме финансирует строительство логокомплекса
РНКБ (ПАО)СимферопольКрымНовости КрымаСтроительствоЖилье в Крыму
 
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