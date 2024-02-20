https://crimea.ria.ru/20240220/rnkb-vydelil-21-mlrd-rubley-na-stroitelstvo-zhk-v-simferopole-1135107118.html

РНКБ выделил 2,1 млрд рублей на строительство ЖК в Симферополе

РНКБ выделил 2,1 млрд рублей на строительство ЖК в Симферополе - РИА Новости Крым, 20.02.2024

РНКБ выделил 2,1 млрд рублей на строительство ЖК в Симферополе

РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, открыл кредитную линию в размере 2,1 миллиарда рублей застройщику для реализации проекта строительства жилого комплекса... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T19:43

2024-02-20T19:43

2024-02-20T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, открыл кредитную линию в размере 2,1 миллиарда рублей застройщику для реализации проекта строительства жилого комплекса в Симферополе, сообщает пресс-служба кредитной организации."Спрос на приобретение жилья в новостройках в Крыму стабильно превышает предложение, именно поэтому темпы строительства жилой недвижимости имеют особое значение для социально-экономического развития региона. В рамках проектного финансирования мы готовы сотрудничать со всеми застройщиками и предоставлять необходимые для организации строительства средства на максимально комфортных условиях", - отметил старший вице-президент-директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий, слова которого приводит пресс-служба.Реклама, РНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460erid: 4CQwVszH9pWvp5cXL9R

https://crimea.ria.ru/20240215/rnkb-po-lgotnoy-gosprogramme-finansiruet-stroitelstvo-logokompleksa-1134972226.html

симферополь

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), симферополь, крым, новости крыма, строительство, жилье в крыму