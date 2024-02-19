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Движение по Крымскому мосту открыто - РИА Новости Крым, 19.02.2024
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Движение по Крымскому мосту открыто
Движение по Крымскому мосту открыто - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Движение по Крымскому мосту открыто
По Крымскому мосту открыто движение транспорта после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T15:31
2024-02-19T15:32
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
логистика
транспорт
крым
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керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. По Крымскому мосту открыто движение транспорта после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Ограничение продлилось менее 20 минут.Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, краснодарский край, керчь, тамань
Движение по Крымскому мосту открыто

По Крымскому мосту восстановлено движение

15:31 19.02.2024 (обновлено: 15:32 19.02.2024)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. По Крымскому мосту открыто движение транспорта после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Ограничение продлилось менее 20 минут.
Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКраснодарский крайКерчьТамань
 
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