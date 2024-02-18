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Замкомандующего 18-й армией скончался в госпитале Севастополя

Замкомандующего 18-й армией скончался в госпитале Севастополя - РИА Новости Крым, 18.02.2024

Замкомандующего 18-й армией скончался в госпитале Севастополя

Замкомандующего 18-й армии, гвардии полковник Магомедали Магомеджанов скончался в госпитале Севастополя от ранений, полученных в зоне специальной военной... РИА Новости Крым, 18.02.2024

2024-02-18T12:37

2024-02-18T12:37

2024-02-18T13:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Замкомандующего 18-й армии, гвардии полковник Магомедали Магомеджанов скончался в госпитале Севастополя от ранений, полученных в зоне специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале Общественной палаты республики Дагестан.Глава республики Сергей Меликов выразил соболезнования в связи с кончиной Магомеджанова, отметив, что он погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО, и эта военная операция стала для полковника четвертой.Меликов отметил, что Магомеджанов ранее служил командиром 77 отдельной бригады в 177 отдельном полку морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии, которой недавно указом президента России Владимира Путина присвоено почетное наименование "гвардейской"."В родном для полковника селе Хлют Рутульского района похороны прошли со всеми воинскими почестями", - добавил Меликов.

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утраты, новости сво, армия и флот, севастополь, крым, новости крыма, дагестан, магомедали магомеджанов, сергей меликов, вооруженные силы россии