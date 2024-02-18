https://crimea.ria.ru/20240218/zamkomanduyuschego-18-y-armii-skonchalsya-v-gospitale-sevastopolya-1135026985.html
Замкомандующего 18-й армией скончался в госпитале Севастополя
Замкомандующего 18-й армией скончался в госпитале Севастополя - РИА Новости Крым, 18.02.2024
Замкомандующего 18-й армией скончался в госпитале Севастополя
Замкомандующего 18-й армии, гвардии полковник Магомедали Магомеджанов скончался в госпитале Севастополя от ранений, полученных в зоне специальной военной... РИА Новости Крым, 18.02.2024
2024-02-18T12:37
2024-02-18T12:37
2024-02-18T13:13
утраты
новости сво
армия и флот
севастополь
крым
новости крыма
дагестан
магомедали магомеджанов
сергей меликов
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/12/1135026856_0:102:939:630_1920x0_80_0_0_162c860dcf4cfbb4459d5ad972d2c5fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Замкомандующего 18-й армии, гвардии полковник Магомедали Магомеджанов скончался в госпитале Севастополя от ранений, полученных в зоне специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале Общественной палаты республики Дагестан.Глава республики Сергей Меликов выразил соболезнования в связи с кончиной Магомеджанова, отметив, что он погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО, и эта военная операция стала для полковника четвертой.Меликов отметил, что Магомеджанов ранее служил командиром 77 отдельной бригады в 177 отдельном полку морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии, которой недавно указом президента России Владимира Путина присвоено почетное наименование "гвардейской"."В родном для полковника селе Хлют Рутульского района похороны прошли со всеми воинскими почестями", - добавил Меликов.
севастополь
крым
дагестан
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/12/1135026856_0:14:939:718_1920x0_80_0_0_6c4b760127828bacf38b6abe0fcdea55.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утраты, новости сво, армия и флот, севастополь, крым, новости крыма, дагестан, магомедали магомеджанов, сергей меликов, вооруженные силы россии
Замкомандующего 18-й армией скончался в госпитале Севастополя
Замкомандующего 18-й армией умер в госпитале Севастополя от полученных в зоне СВО ран
12:37 18.02.2024 (обновлено: 13:13 18.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Замкомандующего 18-й армии, гвардии полковник Магомедали Магомеджанов скончался в госпитале Севастополя от ранений, полученных в зоне специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале Общественной палаты республики Дагестан.
"В минувшую среду в госпитале города Севастополь от полученных в ходе боев ранений скончался гвардии полковник, командир 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного Флота, уроженец села Хлют Рутульского района Дагестана Магомедали Магомеджанов. На СВО он занимал должность замкомандующего 18-й армии", - говорится в сообщении.
Глава республики Сергей Меликов выразил соболезнования в связи с кончиной Магомеджанова, отметив, что он погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО, и эта военная операция стала для полковника четвертой.
Меликов отметил, что Магомеджанов ранее служил командиром 77 отдельной бригады в 177 отдельном полку морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии, которой недавно указом президента России Владимира Путина присвоено почетное наименование "гвардейской".
"В родном для полковника селе Хлют Рутульского района похороны прошли со всеми воинскими почестями", - добавил Меликов.