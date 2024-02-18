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От мороза к солнцу: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
От мороза к солнцу: прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 18.02.2024
От мороза к солнцу: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
Ночью в воскресенье в Крыму будет морозно, пройдет снег, к утру осадки прекратятся и стихнет ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.02.2024
2024-02-18T00:01
2024-02-18T00:01
2024-02-18T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Ночью в воскресенье в Крыму будет морозно, пройдет снег, к утру осадки прекратятся и стихнет ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2; днем +4...6 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 10-15 м/с, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +5…7.В Ялте, Алуште ночью временами дождь. Ночью +1...3. днем сухо и до +7. В Феодосии, Судаке и Евпатории ночью снежно 0....+2, днем без осадков +3...5 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240216/osadki-i-poteplenie-pogoda-v-krymu-na-vykhodnye-ot-fobos-1134993236.html
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От мороза к солнцу: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
В воскресенье ночью в Крыму ожидается снег, днем потеплеет до +7 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Ночью в воскресенье в Крыму будет морозно, пройдет снег, к утру осадки прекратятся и стихнет ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В воскресенье ночью местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, гололед. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, ночью местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, на южном побережье до +5°; днем +2…+7", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2; днем +4...6 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 10-15 м/с, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +5…7.
В Ялте, Алуште ночью временами дождь. Ночью +1...3. днем сухо и до +7.
В Феодосии, Судаке и Евпатории ночью снежно 0....+2, днем без осадков +3...5 градусов.