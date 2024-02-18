https://crimea.ria.ru/20240218/ot-moroza-k-solntsu-prognoz-pogody-v-krymu-na-voskresene-1135018969.html

От мороза к солнцу: прогноз погоды в Крыму на воскресенье

От мороза к солнцу: прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 18.02.2024

От мороза к солнцу: прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Ночью в воскресенье в Крыму будет морозно, пройдет снег, к утру осадки прекратятся и стихнет ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.02.2024

2024-02-18T00:01

2024-02-18T00:01

2024-02-18T00:01

крым

крымский гидрометцентр

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

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феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Ночью в воскресенье в Крыму будет морозно, пройдет снег, к утру осадки прекратятся и стихнет ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2; днем +4...6 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 10-15 м/с, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +5…7.В Ялте, Алуште ночью временами дождь. Ночью +1...3. днем сухо и до +7. В Феодосии, Судаке и Евпатории ночью снежно 0....+2, днем без осадков +3...5 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240216/osadki-i-poteplenie-pogoda-v-krymu-na-vykhodnye-ot-fobos-1134993236.html

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2024

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