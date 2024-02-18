https://crimea.ria.ru/20240218/gryadet-sezon-tsveteniy-chto-delat-allergikam-v-krymu-1135021162.html

Грядет сезон цветений: что делать аллергикам в Крыму

Грядет сезон цветений: что делать аллергикам в Крыму - РИА Новости Крым, 18.02.2024

Грядет сезон цветений: что делать аллергикам в Крыму

До трети крымчан страдают сезонными аллергиями, а жители Южнобережья сталкиваются с этой проблемой раньше остальных из-за цветения кипарисов. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 18.02.2024

2024-02-18T16:44

2024-02-18T16:44

2024-02-18T16:55

людмила знаменская

здоровье

сезонная аллергия

радио "спутник в крыму"

мнения

цветы

минздрав крыма

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Аллерголог-иммунолог Минздрава Республики Крым Людмила Знаменская Аллерголог-иммунолог Минздрава Республики Крым Людмила Знаменская audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. До трети крымчан страдают сезонными аллергиями, а жители Южнобережья сталкиваются с этой проблемой раньше остальных из-за цветения кипарисов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный специалист Минздрава РК, аллерголог-иммунолог Людмила Знаменская, а также рассказала, как подготовиться к периоду весеннего цветения.Если в течение двух лет в определенные месяцы весны или лета человек наблюдает у себя респираторные симптомы – заложенность и выделения из носа, чихание без температуры – это повод обратиться к аллергологу для исключения аллергии на пыльцу растений, настаивает специалист."Если же диагноз уже выставлен, к весеннему цветению нужно готовиться заранее. У нас есть метод лечения аллерген-специфическая иммунотерапия, которая проводится под контролем врача. Это предсезонный курс от 2 до 5 месяцев. Если таким методом к сезону подготовиться не успеваете, нужна медикаментозная профилактика, которая начинается за две недели до начала цветения аллергена. То есть нужно уже сейчас обратиться к врачу, чтобы он подобрал препарат", – советует специалист.При этом, по словам Знаменской, из всего числа крымских аллергиков большинство имеют аллергии на пыльцу сорных трав, в том числе амброзии. В данном случае обращаться к врачу для подбора терапии нужно с середины июля.Если аллергию не лечить, она может стать причиной появления сопутствующих заболеваний – синуситов, хронических тонзиллитов, а у детей привести к острым гнойным и экссудативным отитам, которые могут вызвать снижение слуха. Но самым неприятным последствием аллергии может стать возникновение бронхиальной астмы и анафилактический шок, от которого можно умереть, предупреждала ранее врач-отоларинголог, ассистент кафедры Оториноларингологии института Медакадемии им. С.И. Георгиевского КФУ Татьяна Крылова. Читайте также на РИА Новости Крым:Как спастись от аллергии на амброзию в период цветения – врач Слезы на глазах: как выживают аллергики в КрымуЧего бояться аллергикам в Севастополе весной и летом – врачи

https://crimea.ria.ru/20220820/chem-opasny-ukusy-pchel-os-shershney-i-shmeley--allergolog-1124220231.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила знаменская, здоровье, сезонная аллергия, мнения, цветы, минздрав крыма