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Грядет сезон цветений: что делать аллергикам в Крыму - РИА Новости Крым, 18.02.2024
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Грядет сезон цветений: что делать аллергикам в Крыму
Грядет сезон цветений: что делать аллергикам в Крыму - РИА Новости Крым, 18.02.2024
Грядет сезон цветений: что делать аллергикам в Крыму
До трети крымчан страдают сезонными аллергиями, а жители Южнобережья сталкиваются с этой проблемой раньше остальных из-за цветения кипарисов. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 18.02.2024
2024-02-18T16:44
2024-02-18T16:55
людмила знаменская
здоровье
сезонная аллергия
радио "спутник в крыму"
мнения
цветы
минздрав крыма
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Аллерголог-иммунолог Минздрава Республики Крым Людмила Знаменская
Аллерголог-иммунолог Минздрава Республики Крым Людмила Знаменская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. До трети крымчан страдают сезонными аллергиями, а жители Южнобережья сталкиваются с этой проблемой раньше остальных из-за цветения кипарисов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный специалист Минздрава РК, аллерголог-иммунолог Людмила Знаменская, а также рассказала, как подготовиться к периоду весеннего цветения.Если в течение двух лет в определенные месяцы весны или лета человек наблюдает у себя респираторные симптомы – заложенность и выделения из носа, чихание без температуры – это повод обратиться к аллергологу для исключения аллергии на пыльцу растений, настаивает специалист."Если же диагноз уже выставлен, к весеннему цветению нужно готовиться заранее. У нас есть метод лечения аллерген-специфическая иммунотерапия, которая проводится под контролем врача. Это предсезонный курс от 2 до 5 месяцев. Если таким методом к сезону подготовиться не успеваете, нужна медикаментозная профилактика, которая начинается за две недели до начала цветения аллергена. То есть нужно уже сейчас обратиться к врачу, чтобы он подобрал препарат", – советует специалист.При этом, по словам Знаменской, из всего числа крымских аллергиков большинство имеют аллергии на пыльцу сорных трав, в том числе амброзии. В данном случае обращаться к врачу для подбора терапии нужно с середины июля.Если аллергию не лечить, она может стать причиной появления сопутствующих заболеваний – синуситов, хронических тонзиллитов, а у детей привести к острым гнойным и экссудативным отитам, которые могут вызвать снижение слуха. Но самым неприятным последствием аллергии может стать возникновение бронхиальной астмы и анафилактический шок, от которого можно умереть, предупреждала ранее врач-отоларинголог, ассистент кафедры Оториноларингологии института Медакадемии им. С.И. Георгиевского КФУ Татьяна Крылова. Читайте также на РИА Новости Крым:Как спастись от аллергии на амброзию в период цветения – врач Слезы на глазах: как выживают аллергики в КрымуЧего бояться аллергикам в Севастополе весной и летом – врачи
https://crimea.ria.ru/20220820/chem-opasny-ukusy-pchel-os-shershney-i-shmeley--allergolog-1124220231.html
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людмила знаменская, здоровье, сезонная аллергия, мнения, цветы, минздрав крыма
Грядет сезон цветений: что делать аллергикам в Крыму

До трети жителей Крыма страдают сезонными аллергиями

16:44 18.02.2024 (обновлено: 16:55 18.02.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЯлта в феврале
Ялта в феврале - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. До трети крымчан страдают сезонными аллергиями, а жители Южнобережья сталкиваются с этой проблемой раньше остальных из-за цветения кипарисов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный специалист Минздрава РК, аллерголог-иммунолог Людмила Знаменская, а также рассказала, как подготовиться к периоду весеннего цветения.
Аллерголог-иммунолог Минздрава Республики Крым Людмила Знаменская
16:44

"Для Крыма это проблема актуальная. По данным статистики, 20-30% населения Крыма страдает от сезонной аллергии. Ранней весной начинают цвести деревья. Первые, кто чувствуют приближение весны – жители ЮБК, где уже в конце февраля начнут цвести кипарисы", – говорит Знаменская.

Если в течение двух лет в определенные месяцы весны или лета человек наблюдает у себя респираторные симптомы – заложенность и выделения из носа, чихание без температуры – это повод обратиться к аллергологу для исключения аллергии на пыльцу растений, настаивает специалист.
"Если же диагноз уже выставлен, к весеннему цветению нужно готовиться заранее. У нас есть метод лечения аллерген-специфическая иммунотерапия, которая проводится под контролем врача. Это предсезонный курс от 2 до 5 месяцев. Если таким методом к сезону подготовиться не успеваете, нужна медикаментозная профилактика, которая начинается за две недели до начала цветения аллергена. То есть нужно уже сейчас обратиться к врачу, чтобы он подобрал препарат", – советует специалист.
При этом, по словам Знаменской, из всего числа крымских аллергиков большинство имеют аллергии на пыльцу сорных трав, в том числе амброзии. В данном случае обращаться к врачу для подбора терапии нужно с середины июля.

"Есть общие мероприятия для аллергиков: после посещения улицы нужно умыться, промыть слизистые готовым аптечным солевым раствором – так мы уменьшим клинические проявления. Прогулки и проветривание в первой половине дня не рекомендуются – в это время продукция пыльцы выше. Также нужно регулярно чистить кондиционеры и лучше не открывать окна автомобиля при движении", – перечисляет эксперт.

Если аллергию не лечить, она может стать причиной появления сопутствующих заболеваний – синуситов, хронических тонзиллитов, а у детей привести к острым гнойным и экссудативным отитам, которые могут вызвать снижение слуха. Но самым неприятным последствием аллергии может стать возникновение бронхиальной астмы и анафилактический шок, от которого можно умереть, предупреждала ранее врач-отоларинголог, ассистент кафедры Оториноларингологии института Медакадемии им. С.И. Георгиевского КФУ Татьяна Крылова.
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