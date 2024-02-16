https://crimea.ria.ru/20240216/milliony-ukraintsev-nashli-v-rossii-spasenie-ot-kievskogo-rezhima---lavrov-1134995546.html

Миллионы украинцев нашли в России спасение от киевского режима - Лавров

Миллионы украинцев нашли в России спасение от киевского режима - Лавров - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Миллионы украинцев нашли в России спасение от киевского режима - Лавров

Миллионы украинцев нашли убежище в России, спасаясь от киевского режима, и в РФ для них обеспечены все условия, чтобы люди чувствовали себя как дома. Об этом в... РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T18:16

2024-02-16T18:16

2024-02-16T18:27

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Миллионы украинцев нашли убежище в России, спасаясь от киевского режима, и в РФ для них обеспечены все условия, чтобы люди чувствовали себя как дома. Об этом в четверг заявил глава МИД России Сергей Лавров на конференции к 10-й годовщине государственного переворота на Украине.Он подчеркнул, что такие действия киевского режима являются геноцидом. И напомнил о действиях украинского нацистского режима в отношении Донбасса и русских в целом."Последствия плохие. "На "мясные" штурмы людей откуда угодно могут выдернуть и отправить на убой. Миллионы украинцев нашли убежище в нашей стране. Здесь они воспринимаются абсолютно как равные нам. У нас семьи с обеих сторон, братья. Поэтому здесь они дома и, самое главное, что они ощущают себя дома. А мы будем делать все, чтобы они так и чувствовали себя", - заявил глава российского МИД.Читайте также на РИА Новости Крым:Тюрьма или пуля в спину: пленный боевик ВСУ рассказал о штурмах "на убой"Эксперт заявил об увеличении "мясных штурмов" ВСУВсе началось с Крыма: Путин об основе конфликта на Украине

https://crimea.ria.ru/20240207/10-let-maydanu-gosperevorot-na-ukraine---spravka-1134755529.html

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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, новости, майдан, общество, политика