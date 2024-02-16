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Миллионы украинцев нашли в России спасение от киевского режима - Лавров - РИА Новости Крым, 16.02.2024
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Миллионы украинцев нашли в России спасение от киевского режима - Лавров
Миллионы украинцев нашли в России спасение от киевского режима - Лавров - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Миллионы украинцев нашли в России спасение от киевского режима - Лавров
Миллионы украинцев нашли убежище в России, спасаясь от киевского режима, и в РФ для них обеспечены все условия, чтобы люди чувствовали себя как дома. Об этом в... РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T18:16
2024-02-16T18:27
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Миллионы украинцев нашли убежище в России, спасаясь от киевского режима, и в РФ для них обеспечены все условия, чтобы люди чувствовали себя как дома. Об этом в четверг заявил глава МИД России Сергей Лавров на конференции к 10-й годовщине государственного переворота на Украине.Он подчеркнул, что такие действия киевского режима являются геноцидом. И напомнил о действиях украинского нацистского режима в отношении Донбасса и русских в целом."Последствия плохие. "На "мясные" штурмы людей откуда угодно могут выдернуть и отправить на убой. Миллионы украинцев нашли убежище в нашей стране. Здесь они воспринимаются абсолютно как равные нам. У нас семьи с обеих сторон, братья. Поэтому здесь они дома и, самое главное, что они ощущают себя дома. А мы будем делать все, чтобы они так и чувствовали себя", - заявил глава российского МИД.Читайте также на РИА Новости Крым:Тюрьма или пуля в спину: пленный боевик ВСУ рассказал о штурмах "на убой"Эксперт заявил об увеличении "мясных штурмов" ВСУВсе началось с Крыма: Путин об основе конфликта на Украине
https://crimea.ria.ru/20240207/10-let-maydanu-gosperevorot-na-ukraine---spravka-1134755529.html
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, новости, майдан, общество, политика
Миллионы украинцев нашли в России спасение от киевского режима - Лавров

Лавров: миллионы украинцев нашли убежище в России и чувствуют себя как дома

18:16 16.02.2024 (обновлено: 18:27 16.02.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров
Глава МИД РФ С. Лавров - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Миллионы украинцев нашли убежище в России, спасаясь от киевского режима, и в РФ для них обеспечены все условия, чтобы люди чувствовали себя как дома. Об этом в четверг заявил глава МИД России Сергей Лавров на конференции к 10-й годовщине государственного переворота на Украине.
"Взят курс на уничтожение всего русского - это в законах украинских записано. И то, как "майдан" сказался на повседневной жизни Украины, на доступ к информации, образованию на русском языке, чем пользовались точно больше половины украинцев - это все запрещено законом", - констатировал Лавров, отвечая на вопрос о последствиях киевского "евромайдана" в 2014 году.
Он подчеркнул, что такие действия киевского режима являются геноцидом. И напомнил о действиях украинского нацистского режима в отношении Донбасса и русских в целом.
"Последствия плохие. "На "мясные" штурмы людей откуда угодно могут выдернуть и отправить на убой. Миллионы украинцев нашли убежище в нашей стране. Здесь они воспринимаются абсолютно как равные нам. У нас семьи с обеих сторон, братья. Поэтому здесь они дома и, самое главное, что они ощущают себя дома. А мы будем делать все, чтобы они так и чувствовали себя", - заявил глава российского МИД.
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