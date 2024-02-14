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Троллейбус не пропустил скорую в Севастополе – пострадали медики - РИА Новости Крым, 14.02.2024
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Троллейбус не пропустил скорую в Севастополе – пострадали медики
Троллейбус не пропустил скорую в Севастополе – пострадали медики - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Троллейбус не пропустил скорую в Севастополе – пострадали медики
Четыре медика из машины скорой помощи получили травмы в результате аварии с троллейбусом и легковым автомобилем в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T17:36
2024-02-14T17:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Четыре медика из машины скорой помощи получили травмы в результате аварии с троллейбусом и легковым автомобилем в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе городского МВД.Инцидент произошел в среду днем на перекрестке в районе улицы Олега Кошевого, 1.По предварительным данным, 33-летний водитель троллейбуса не пропустил автомобиль скорой помощи, который ехал с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.По данным Госавтоинспекции города, в аварии пострадали четыре человека из бригады скорой помощи. Все они оперативно доставлены в медицинское учреждение.На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму автокран врезался в автомобиль скорой помощи – трое пострадавшихФура врезалась в автоколонну Росгвардии на трассе М4 "Дон": есть погибший
https://crimea.ria.ru/20230531/spetssignaly-ne-pomogli-v-sevastopole-skoraya-s-patsientami-popala-v-dtp-1129105282.html
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Троллейбус не пропустил скорую в Севастополе – пострадали медики

Четыре человека пострадали при столкновении троллейбуса и скорой в Севастополе

17:36 14.02.2024 (обновлено: 17:37 14.02.2024)
 
© Полиция СевастополяЧетыре человека пострадали при столкновении троллейбуса и скорой в Севастополе
Четыре человека пострадали при столкновении троллейбуса и скорой в Севастополе
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Четыре медика из машины скорой помощи получили травмы в результате аварии с троллейбусом и легковым автомобилем в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе городского МВД.
Инцидент произошел в среду днем на перекрестке в районе улицы Олега Кошевого, 1.
По предварительным данным, 33-летний водитель троллейбуса не пропустил автомобиль скорой помощи, который ехал с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.
"В результате столкновения троллейбус изменил направление движения влево, где произвел столкновение с движущимся со встречного направления автомобилем KIA под управлением 32-летнего водителя. После столкновения троллейбус и иномарка выехали за пределы проезжей части", – сообщили в ведомстве.
По данным Госавтоинспекции города, в аварии пострадали четыре человека из бригады скорой помощи. Все они оперативно доставлены в медицинское учреждение.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими проводится проверка.
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