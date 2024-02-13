https://crimea.ria.ru/20240213/v-sevastopole-vo-vtornik-energetiki-otklyuchat-svet-spisok-adresov-1134895744.html

В Севастополе во вторник энергетики отключат свет: список адресов

В Севастополе во вторник энергетики отключат свет: список адресов - РИА Новости Крым, 13.02.2024

В Севастополе во вторник энергетики отключат свет: список адресов

Отключение света пройдет по ряду адресов в Севастополе во вторник, 13 февраля. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T06:04

2024-02-13T06:04

2024-02-13T06:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Отключение света пройдет по ряду адресов в Севастополе во вторник, 13 февраля. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".С 9.00 до 17.00 на час-полтора отключения пройдут в домах на следующих улицах: Композитора Боголепова, 22-Б, 22-А, 12, 20, 24, 36, 40, 44-46, 37-А, 35-37, Геннадия Черкашина, 10-12, 24, 30-32, 36-42, 1106, 3-А, 3-5, 15, 87, Григория Поженяна, 12-16, 22, 1, 17-19, 23-25, 31, Эдуарда Асадова, 12, 20-28, 9, 21, Камышовое шоссе, 642, 652, 684, 1258, 661, 669, Поэта Сельвинского, 4, 8, 16-22, 26, 19/2, 3, 7-9, 15, 21, Петра Градова, 24, 30, 676, 1118, 21-А, 9, 13-19, 23, 27, 35, Писателя Аверченко, 12-14, 32, 17-19.Также без света во вторник будут адреса: тупик Хвойный, 4-6, 5, переулки 1-й Хвойный, 4-8, 12, 16-18, 2-й Хвойный, 2-А, 3, СНТ "Победа", 806, 4, 8-16, 1074, 1312, 3-5, 11-13, 19, 1123, Балаклавское шоссе, 38, 38-А, 38-В, 80-А, 86-В, 80, улица Хрусталева, 84-А, 80-82, 90, 86-В, 126-А, 124-А, 112-А, 102-А, 8, СНТ "Камаз", 62, 916, уч93, 89, 1050, ТСН "Слип", 18-20, 24, 28, 40, 46, 122, 128, 172, 209-Б, 17, 31, 45-47, 53, 67, 121-12.Ограничения в подаче электроэнергии коснутся абонентов, проживающих по адресам: Сапун-гора 1433, 1437-1439, 1525, улицы Владимира Папидзе, 12, 20, 27, Павла Елисова, 764, 15-А, 21, 31, Танкиста Ревкова, 28, 31, СТ "Сапун-Гора", 31, 1829, 1472, 275, 622, 646, 615, 627, 651, 1469, улицы Григория Ивашкевича, 30, 29-А, 19, 29-31, Ильи Юткевича, 6, 26, 42-46, 25, 31-35, 39, Евгении Захаровой, 18.В селе Полюшко без света будут улицы: Енисейская, 2-8, 1-7, Севастопольская, 2-12, Землянского, 9-А, Массандровская, к. 814, 6, 10. Сухий, 2-8, 1-А, 1-Б, 1.В селе Вишневое отключат электричество по адресам: улицы Яны-Эль, 13, 877, Амет-Хана Султана, 14-А, 2-8, 14-16, 1-3, 7-11, Подгорная, 3-А, Дружбы, 44-46, 52-54, 60, 1388, 1410, 43-45, 59, 1365, 1389, Мира, 44, 53-А, 15, 39-59.Ряд домов останутся без света в Любимовке: улицы 2 линия, 106/147, 106/142, 106/285-А, 106, 39/9, 39-5, 107, 405, 684, 685, 701, Погорелова, 83/186, 83/62, 83/115, 83/107, СТ "Медик-2-А", 27, СТ "Лесная поляна", 66-68, 74, 78, 82, 98, 102, 114, 120-, 41, 51, 65-67, 75, 85, 95, 102, 109, 1.В период с 08:00 до 17:00 на 3 часа будет прекращена подача электроэнергии потребителям по адресам: переулок Крепостной, 6-а, 8-а, 4-а, 4; улицы Капитанская, 15, 17; Катерная, 2-6, 10; Адмирала Владимирского, 8, 5-13, 16; Бакинская, 18-24, 17; Херсонская, 2-12, 1-9; Частника, 24.С 09.00 до 12.00 электричество отключат в домах: Камышовое шоссе, 2, 18-А, 20-А, улицы Диагональная, 14, 18, 32, 11, 19, 1-ая Диагональная, 10, 14, 20, 11-А, 9-13, 17-19, 2-ая Диагональная, 10-А, 10-30, 34, 17-А, 13-А, 7, 11-13, 17-19. проезд Эдельвейсовый, 8, 11-А, 9-А/2, 5-А, 9-Б/2, 9/2, 9/1, 5.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийВ Симферопольском районе установят еще 110 трансформаторных подстанций

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