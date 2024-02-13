https://crimea.ria.ru/20240213/pozhar-v-mnogoetazhke-anapy-lokalizovan-1134923942.html

Пожар в многоэтажке Анапы локализован

Пожар в многоэтажке Анапы локализован - РИА Новости Крым, 13.02.2024

Пожар в многоэтажке Анапы локализован

Пожар в многоквартирном жилом доме в Анапе локализован на площади тысяча квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T23:06

2024-02-13T23:06

2024-02-13T23:22

анапа

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

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краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Пожар в многоквартирном жилом доме в Анапе локализован на площади тысяча квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.По данным властей города, на данный момент с места ЧП в пункты временного размещения эвакуированы около 50 жильцов."Эвакуация жителей в ПВР курорта продолжается, в настоящее время в в отелях размещены порядка 50 человек. Все нуждающиеся обеспечены питанием, оказывается психологическая помощь. Работы на объекте будут продолжаться до полной ликвидации огня", - уточнили в Telegram-канале мэрии.Крупный пожар вспыхнул в Анапе во вторник вечером - там загорелось мансардное помещение 11-этажного жилого дома по адресу Объездная, 9. Сообщалось, что из здания спасены 12 жильцов. Один человек пострадал, еще 420 жильцов, в том числе 112 детей, эвакуированы. Людей размещают во временных пунктах размещения. Позже стало известно, что горящая часть жилого дома полностью обрушилась, в огне оказались 32 квартиры. Следком возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть многоэтажки рухнула в Анапе – возбуждено уголовное делоИз пылающей высотки в Анапе эвакуировали 420 человек – есть пострадавший12 жильцов спасены на пожаре в многоэтажке Анапы

анапа

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, общество, новости, краснодарский край