https://crimea.ria.ru/20240213/pozhar-v-mnogoetazhke-anapy-lokalizovan-1134923942.html
Пожар в многоэтажке Анапы локализован
Пожар в многоэтажке Анапы локализован - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Пожар в многоэтажке Анапы локализован
Пожар в многоквартирном жилом доме в Анапе локализован на площади тысяча квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T23:06
2024-02-13T23:06
2024-02-13T23:22
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пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Пожар в многоквартирном жилом доме в Анапе локализован на площади тысяча квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.По данным властей города, на данный момент с места ЧП в пункты временного размещения эвакуированы около 50 жильцов."Эвакуация жителей в ПВР курорта продолжается, в настоящее время в в отелях размещены порядка 50 человек. Все нуждающиеся обеспечены питанием, оказывается психологическая помощь. Работы на объекте будут продолжаться до полной ликвидации огня", - уточнили в Telegram-канале мэрии.Крупный пожар вспыхнул в Анапе во вторник вечером - там загорелось мансардное помещение 11-этажного жилого дома по адресу Объездная, 9. Сообщалось, что из здания спасены 12 жильцов. Один человек пострадал, еще 420 жильцов, в том числе 112 детей, эвакуированы. Людей размещают во временных пунктах размещения. Позже стало известно, что горящая часть жилого дома полностью обрушилась, в огне оказались 32 квартиры. Следком возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть многоэтажки рухнула в Анапе – возбуждено уголовное делоИз пылающей высотки в Анапе эвакуировали 420 человек – есть пострадавший12 жильцов спасены на пожаре в многоэтажке Анапы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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анапа, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, общество, новости, краснодарский край
Пожар в многоэтажке Анапы локализован
МЧС локализовали пожар в многоэтажке Анапы на площади 1000 квадратных метров
23:06 13.02.2024 (обновлено: 23:22 13.02.2024)