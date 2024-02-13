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Пожар в многоэтажке Анапы локализован - РИА Новости Крым, 13.02.2024
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Пожар в многоэтажке Анапы локализован
Пожар в многоэтажке Анапы локализован - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Пожар в многоэтажке Анапы локализован
Пожар в многоквартирном жилом доме в Анапе локализован на площади тысяча квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T23:06
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анапа
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Пожар в многоквартирном жилом доме в Анапе локализован на площади тысяча квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.По данным властей города, на данный момент с места ЧП в пункты временного размещения эвакуированы около 50 жильцов."Эвакуация жителей в ПВР курорта продолжается, в настоящее время в в отелях размещены порядка 50 человек. Все нуждающиеся обеспечены питанием, оказывается психологическая помощь. Работы на объекте будут продолжаться до полной ликвидации огня", - уточнили в Telegram-канале мэрии.Крупный пожар вспыхнул в Анапе во вторник вечером - там загорелось мансардное помещение 11-этажного жилого дома по адресу Объездная, 9. Сообщалось, что из здания спасены 12 жильцов. Один человек пострадал, еще 420 жильцов, в том числе 112 детей, эвакуированы. Людей размещают во временных пунктах размещения. Позже стало известно, что горящая часть жилого дома полностью обрушилась, в огне оказались 32 квартиры. Следком возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть многоэтажки рухнула в Анапе – возбуждено уголовное делоИз пылающей высотки в Анапе эвакуировали 420 человек – есть пострадавший12 жильцов спасены на пожаре в многоэтажке Анапы
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анапа, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, общество, новости, краснодарский край
Пожар в многоэтажке Анапы локализован

МЧС локализовали пожар в многоэтажке Анапы на площади 1000 квадратных метров

23:06 13.02.2024 (обновлено: 23:22 13.02.2024)
 
© МЧС РоссииПожар в многоэтажке Анапы
Пожар в многоэтажке Анапы
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Пожар в многоквартирном жилом доме в Анапе локализован на площади тысяча квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.
"В Анапе огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 1000 квадратных метров. Эвакуированные жильцы находятся в пунктах временного размещения. С ними работают психологи МЧС России", - говорится в сообщении.
По данным властей города, на данный момент с места ЧП в пункты временного размещения эвакуированы около 50 жильцов.
"Эвакуация жителей в ПВР курорта продолжается, в настоящее время в в отелях размещены порядка 50 человек. Все нуждающиеся обеспечены питанием, оказывается психологическая помощь. Работы на объекте будут продолжаться до полной ликвидации огня", - уточнили в Telegram-канале мэрии.
Крупный пожар вспыхнул в Анапе во вторник вечером - там загорелось мансардное помещение 11-этажного жилого дома по адресу Объездная, 9. Сообщалось, что из здания спасены 12 жильцов. Один человек пострадал, еще 420 жильцов, в том числе 112 детей, эвакуированы. Людей размещают во временных пунктах размещения. Позже стало известно, что горящая часть жилого дома полностью обрушилась, в огне оказались 32 квартиры. Следком возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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АнапаПожарМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияОбществоНовостиКраснодарский край
 
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