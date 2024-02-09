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ПСБ запустил акцию "Пенсионный бонус" для военных пенсионеров - РИА Новости Крым, 09.02.2024
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ПСБ запустил акцию "Пенсионный бонус" для военных пенсионеров
ПСБ запустил акцию "Пенсионный бонус" для военных пенсионеров - РИА Новости Крым, 09.02.2024
ПСБ запустил акцию "Пенсионный бонус" для военных пенсионеров
ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) запустил акцию "Пенсионный бонус" для военных пенсионеров, получающих пенсионные выплаты от силовых и оборонных ведомств, сообщает... РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T17:28
2024-02-09T17:28
промсвязьбанк (псб)
банк
пенсия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) запустил акцию "Пенсионный бонус" для военных пенсионеров, получающих пенсионные выплаты от силовых и оборонных ведомств, сообщает банк.В рамках акции ПСБ начислит 4 тысячи рублей военным пенсионерам, оформившим впериод с 1 февраля по 31 июля 2024 года выплату пенсий на карту ПСБ* и оплатившимкартой покупку на любую сумму.Пенсионная карта ПСБ открывает доступ к широкому спектру классических финансовыхсервисов – операции с наличными в широкой сети банкоматов, моментальная оплататоваров и услуг, безопасные и быстрые платежи и переводы, а также содержитдополнительные опции: повышенный процент на остаток средств на счете, программулояльности с кешбэком за покупки в аптеках, на АЗС и в магазинах зоотоваров.Для участия в акции достаточно заполнить заявку в специальном разделе на официальном сайте ПСБ. Военные пенсионеры также могут автоматически перейти в раздел акции, отсканировав кьюар-код, который размещен в информационных материалах и на специальных стендах в силовых и оборонных ведомствах.Акция "Пенсионный бонус" действует до 31 июля 2024 года.*В акции принимают участие карты с тарифами: Карта для пенсионеров силовыхструктур и ветеранов боевых действий, Сильные люди. Тариф особого назначения, Твой плюс для ОПК, Тариф для ГК Роскосмос, Твой плюс, Федеральный безлимитный, Твой кешбэк для военнослужащих, Карта для ветеранов СВО "Защитники отечества", Твой кешбэк, Твой банк, Клубная карта ПФК ЦСКА. Пенсионную карту можно заказать через контактный центр ПСБ.Полные условия акции: https://www.psbank.ru/-/media/Files/Personal/Everyday/Cards/PensionAction/ac_ysl_military.pdf?Реклама. ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия Банка России №3251ИНН 7744000912, www.psbank.ruerid: 4CQwVszH9pWvok2vq6P
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
промсвязьбанк (псб), банк, пенсия, общество

ПСБ запустил акцию "Пенсионный бонус" для военных пенсионеров

17:28 09.02.2024
 
© Пресс-служба ПСБПСБ
ПСБ
© Пресс-служба ПСБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) запустил акцию "Пенсионный бонус" для военных пенсионеров, получающих пенсионные выплаты от силовых и оборонных ведомств, сообщает банк.
В рамках акции ПСБ начислит 4 тысячи рублей военным пенсионерам, оформившим в
период с 1 февраля по 31 июля 2024 года выплату пенсий на карту ПСБ* и оплатившим
картой покупку на любую сумму.
Пенсионная карта ПСБ открывает доступ к широкому спектру классических финансовых
сервисов – операции с наличными в широкой сети банкоматов, моментальная оплата
товаров и услуг, безопасные и быстрые платежи и переводы, а также содержит
дополнительные опции: повышенный процент на остаток средств на счете, программу
лояльности с кешбэком за покупки в аптеках, на АЗС и в магазинах зоотоваров.
"Пенсионеры и люди старшего поколения рационально подходят к выбору банковских сервисов для управления финансами. Мы стремимся предоставить удобные, понятные и безопасные инструменты для решения ежедневных финансовых вопросов. Пенсионная карта ПСБ – это комплексное решение с набором важных для людей старшего поколения опций, в том числе безопасные и быстрые платежи и переводы, повышенный доход на остаток по счету, возможность получать кешбэк за покупки. Мы расширили список привилегий для военных пенсионеров, предложив им дополнительное поощрение при переводе военной пенсии в ПСБ", – приводятся в сообщении слова вице-президента, директора департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марата Муллагалиева.
Для участия в акции достаточно заполнить заявку в специальном разделе на официальном сайте ПСБ. Военные пенсионеры также могут автоматически перейти в раздел акции, отсканировав кьюар-код, который размещен в информационных материалах и на специальных стендах в силовых и оборонных ведомствах.
Акция "Пенсионный бонус" действует до 31 июля 2024 года.
*В акции принимают участие карты с тарифами: Карта для пенсионеров силовых
структур и ветеранов боевых действий, Сильные люди. Тариф особого назначения, Твой плюс для ОПК, Тариф для ГК Роскосмос, Твой плюс, Федеральный безлимитный, Твой кешбэк для военнослужащих, Карта для ветеранов СВО "Защитники отечества", Твой кешбэк, Твой банк, Клубная карта ПФК ЦСКА. Пенсионную карту можно заказать через контактный центр ПСБ.
Полные условия акции: https://www.psbank.ru/-/media/Files/Personal/Everyday/Cards/PensionAction/ac_ysl_military.pdf?
Реклама. ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия Банка России №3251
ИНН 7744000912, www.psbank.ru
erid: 4CQwVszH9pWvok2vq6P
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