https://crimea.ria.ru/20240209/psb-zapustil-aktsiyu-pensionnyy-bonus-dlya-voennykh-pensionerov-1134830629.html

ПСБ запустил акцию "Пенсионный бонус" для военных пенсионеров

ПСБ запустил акцию "Пенсионный бонус" для военных пенсионеров - РИА Новости Крым, 09.02.2024

ПСБ запустил акцию "Пенсионный бонус" для военных пенсионеров

ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) запустил акцию "Пенсионный бонус" для военных пенсионеров, получающих пенсионные выплаты от силовых и оборонных ведомств, сообщает... РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T17:28

2024-02-09T17:28

2024-02-09T17:28

промсвязьбанк (псб)

банк

пенсия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) запустил акцию "Пенсионный бонус" для военных пенсионеров, получающих пенсионные выплаты от силовых и оборонных ведомств, сообщает банк.В рамках акции ПСБ начислит 4 тысячи рублей военным пенсионерам, оформившим впериод с 1 февраля по 31 июля 2024 года выплату пенсий на карту ПСБ* и оплатившимкартой покупку на любую сумму.Пенсионная карта ПСБ открывает доступ к широкому спектру классических финансовыхсервисов – операции с наличными в широкой сети банкоматов, моментальная оплататоваров и услуг, безопасные и быстрые платежи и переводы, а также содержитдополнительные опции: повышенный процент на остаток средств на счете, программулояльности с кешбэком за покупки в аптеках, на АЗС и в магазинах зоотоваров.Для участия в акции достаточно заполнить заявку в специальном разделе на официальном сайте ПСБ. Военные пенсионеры также могут автоматически перейти в раздел акции, отсканировав кьюар-код, который размещен в информационных материалах и на специальных стендах в силовых и оборонных ведомствах.Акция "Пенсионный бонус" действует до 31 июля 2024 года.*В акции принимают участие карты с тарифами: Карта для пенсионеров силовыхструктур и ветеранов боевых действий, Сильные люди. Тариф особого назначения, Твой плюс для ОПК, Тариф для ГК Роскосмос, Твой плюс, Федеральный безлимитный, Твой кешбэк для военнослужащих, Карта для ветеранов СВО "Защитники отечества", Твой кешбэк, Твой банк, Клубная карта ПФК ЦСКА. Пенсионную карту можно заказать через контактный центр ПСБ.Полные условия акции: https://www.psbank.ru/-/media/Files/Personal/Everyday/Cards/PensionAction/ac_ysl_military.pdf?Реклама. ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия Банка России №3251ИНН 7744000912, www.psbank.ruerid: 4CQwVszH9pWvok2vq6P

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), банк, пенсия, общество