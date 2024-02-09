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Из обстреливаемой ВСУ Новой Каховки вывезли архив Соцфонда
Из обстреливаемой ВСУ Новой Каховки вывезли архив Соцфонда - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Из обстреливаемой ВСУ Новой Каховки вывезли архив Соцфонда
В Херсонской области провели настоящую спецоперацию по вывозу пенсионных дел граждан из Новой Каховки, находящейся под ежедневным обстрелом вооруженных... РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T16:21
2024-02-09T16:21
2024-02-09T16:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Херсонской области провели настоящую спецоперацию по вывозу пенсионных дел граждан из Новой Каховки, находящейся под ежедневным обстрелом вооруженных формирований Украины. Об этом РИА Новости Крым рассказал помощник первого заместителя губернатора Херсонской области Сергей Георгиев.Большую помощь в эвакуации архива оказали региональный исполком Общероссийского народного фронта и мобильная группа Великоалександровской военно-гражданской администрации. Вывоз документов происходил в очень непростой ситуации – вражеские беспилотники буквально летали над головами, бойцы сбивали их из стрелкового оружия.Большую помощь в эвакуации архива оказали региональный исполком Общероссийского народного фронта, мобильная группа Великоалександровской военно-гражданской администрации, добровольческий отряд №33 им. Маргелова, действующие и отставные офицеры силовых ведомств.Работа по вывозу архивов Соцфонда из населенных пунктов, находящихся под постоянными обстрелами ВСУ, будет продолжена, чтобы права граждан на достойное пенсионное обеспечение были обеспечены в полном объеме, добавил Георгиев.Читайте также на РИА Новости Крым:Ежедневный террор мирных: ВСУ бьют по Херсонской областиВ России повысят социальные и страховые пенсии: кто и когда получитЕдиный Социальный фонд: итоги первого года работы
новая каховка
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Из обстреливаемой ВСУ Новой Каховки вывезли архив Соцфонда
Из Новой Каховки вывезли более 20 тысяч пенсионных дел граждан для перерасчета выплат
16:21 09.02.2024 (обновлено: 16:32 09.02.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым.
В Херсонской области провели настоящую спецоперацию по вывозу пенсионных дел граждан из Новой Каховки, находящейся под ежедневным обстрелом вооруженных формирований Украины. Об этом РИА Новости Крым
рассказал помощник первого заместителя губернатора Херсонской области Сергей Георгиев.
"В сжатые сроки мы эвакуировали более 20 тысяч личных пенсионных дел, от которых напрямую зависят судьбы людей. Сегодня подавляющее большинство обращений граждан касаются размера пенсий, их перерасчета. Все документы вывезены в тыл. Спасение пенсионных дел ускорит выдачу и пересчет пенсий", – сказал он.
Большую помощь в эвакуации архива оказали региональный исполком Общероссийского народного фронта и мобильная группа Великоалександровской военно-гражданской администрации. Вывоз документов происходил в очень непростой ситуации – вражеские беспилотники буквально летали над головами, бойцы сбивали их из стрелкового оружия.
Большую помощь в эвакуации архива оказали региональный исполком Общероссийского народного фронта, мобильная группа Великоалександровской военно-гражданской администрации, добровольческий отряд №33 им. Маргелова, действующие и отставные офицеры силовых ведомств.
Работа по вывозу архивов Соцфонда из населенных пунктов, находящихся под постоянными обстрелами ВСУ, будет продолжена, чтобы права граждан на достойное пенсионное обеспечение были обеспечены в полном объеме, добавил Георгиев.
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