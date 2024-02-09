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Из обстреливаемой ВСУ Новой Каховки вывезли архив Соцфонда

Из обстреливаемой ВСУ Новой Каховки вывезли архив Соцфонда - РИА Новости Крым, 09.02.2024

Из обстреливаемой ВСУ Новой Каховки вывезли архив Соцфонда

В Херсонской области провели настоящую спецоперацию по вывозу пенсионных дел граждан из Новой Каховки, находящейся под ежедневным обстрелом вооруженных... РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T16:21

2024-02-09T16:21

2024-02-09T16:32

новая каховка

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обстрелы всу

соцзащита

пенсия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Херсонской области провели настоящую спецоперацию по вывозу пенсионных дел граждан из Новой Каховки, находящейся под ежедневным обстрелом вооруженных формирований Украины. Об этом РИА Новости Крым рассказал помощник первого заместителя губернатора Херсонской области Сергей Георгиев.Большую помощь в эвакуации архива оказали региональный исполком Общероссийского народного фронта и мобильная группа Великоалександровской военно-гражданской администрации. Вывоз документов происходил в очень непростой ситуации – вражеские беспилотники буквально летали над головами, бойцы сбивали их из стрелкового оружия.Большую помощь в эвакуации архива оказали региональный исполком Общероссийского народного фронта, мобильная группа Великоалександровской военно-гражданской администрации, добровольческий отряд №33 им. Маргелова, действующие и отставные офицеры силовых ведомств.Работа по вывозу архивов Соцфонда из населенных пунктов, находящихся под постоянными обстрелами ВСУ, будет продолжена, чтобы права граждан на достойное пенсионное обеспечение были обеспечены в полном объеме, добавил Георгиев.Читайте также на РИА Новости Крым:Ежедневный террор мирных: ВСУ бьют по Херсонской областиВ России повысят социальные и страховые пенсии: кто и когда получитЕдиный Социальный фонд: итоги первого года работы

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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