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Второй "Зеленый марафон–2024" пройдет в День защиты детей в Ялте

Второй "Зеленый марафон–2024" пройдет в День защиты детей в Ялте - РИА Новости Крым, 08.02.2024

Второй "Зеленый марафон–2024" пройдет в День защиты детей в Ялте

все средства, собранные в рамках него, будут направлены на развитие образования детей с ментальными особенностями, сообщил заместитель председателя правления... РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T19:01

2024-02-08T19:01

2024-02-08T19:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Второй благотворительный "Зеленый марафон" пройдет 1 июня в Ялте; все средства, собранные в рамках него, будут направлены на развитие образования детей с ментальными особенностями, сообщил заместитель председателя правления "Сбербанка" Станислав Кузнецов.По его словам, "Зеленый марафон" – это сочетание традиций, инноваций и заботы о ближнем. Дата забега – День защиты детей – также не случайна. Все средства от забега поступят в фонд и будут направлены на организацию специализированных занятий по подготовке к школе детей с особенностями ментального развития и опытом сиротства.Каждому такому ребенку нужно особое внимание во время подготовки к школе, ведь ему необходима специализированная помощь в формировании так называемого "учебного поведения" — например, он должен научиться поднимать руку и выходить к доске. Конечно, с этим сталкиваются все первоклассники, но детям с ментальными особенностями требуется намного больше усилий, чтобы овладеть школьными навыками. И сами они не всегда могут справиться."Зеленый марафон" в этом году вновь поможет собрать средства на проведение в российских регионах таких занятий", – сказал Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба "Сбербанка".Спикер также рассказал о количестве городов, которые примут участие в фестивале.В России фестиваль состоится уже 11 раз.Участвовать в забегах сможет каждый независимо от уровня подготовки. Сам Кузнецов планирует пробежать дистанцию 4,2 километра.Помимо забега для участников предусмотрено множество активностей: концерты, акции и конкурсы для детей и взрослых.В Крыму "Зеленый марафон" впервые прошел в 2023 году. Тогда взрослые пробежали дистанции 4,2 и 10 километров, а дети соревновались в коротком забеге на 500 метров.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, крым, ялта, сбер, сбербанк в крыму, дети