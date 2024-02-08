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В Севастополе в четверг сотни абонентов останутся без света - РИА Новости Крым, 08.02.2024
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В Севастополе в четверг сотни абонентов останутся без света
В Севастополе в четверг сотни абонентов останутся без света - РИА Новости Крым, 08.02.2024
В Севастополе в четверг сотни абонентов останутся без света
Сотни жителей Севастополя и пригородных садовых товариществ в четверг останутся без энергоснабжения в связи с неотложными ремонтными работами на энергосетях и... РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T06:04
2024-02-08T06:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Сотни жителей Севастополя и пригородных садовых товариществ в четверг останутся без энергоснабжения в связи с неотложными ремонтными работами на энергосетях и оборудовании. Об этом сообщает пресс-служба "Севастопольэнерго".С 09:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии на улицах Композиторская, Изумрудная, Морпортовская, Бирюзовая, Авиационная, Ольховая, Арцеулова, Адмирала Грейга, Штурвальная, а также в садовых товариществах "Волга", "Ромашка", "Фрегат" "Благодатный". Также в указанный промежуток времени света не будет в Севастополе по улицам Коралловая, Академическая, Учительская, Университетская, Ректорская, Студенческая, в переулках 1-й Академический и 2-й Академический, улице Григория Ивашкевича, шоссе Генерала Моргунова, улице Командира Барабаша, Владимира Папидзе, Летчицы Литвиновой, Якова Халипа, переулке 8 Воздушной армии, Евгении Захаровой, Евгения Реброва, Генерала Рихтера, Генерала Провалова, Генерала Богдановича, Виктора Калганова, жилищном кооперативе "Благополучный", улице Генерала Жидилова, Мореходная, Кавказская, Станюковича, проезде Каспийском, Мирная, Артиллеристов, Кавказская, Кубанская, Каспийская, Донская и проезде Артиллеристов, переулке Мирный, улице 2ой обороны, Алексея Гущина, Предместная, Тюменская, переулке Тюменском, а также в товариществе "Сапун-Гора".В связи с неотложными работами подача электроэнергии будет прекращена с 08:30 до 17:00 для абонентов ул. Драчука, ул. Волжская, ул. Оранжерейная, ул. Цветочная, ул. Цыганкова, ул. Южная и в поселке ГРЭС на ул. Зеленогорская.Читайте также на РИА Новости Крым:На развитие энергетики Севастополя направят более 21 млрд рублейВласти Севастополя назвали самую большую проблему города в зимний период11 новых газовых котельных построят в Севастополе
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севастополь, севастопольэнерго, жкх, жкх крыма и севастополя, ано "жкх контроль республики крым", общество, рго (русское географическое общество), городская среда, новости крыма
В Севастополе в четверг сотни абонентов останутся без света

Полсотни улиц в Севастополе в четверг до вечера останутся без света из-за неотложных работ

06:04 08.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Сотни жителей Севастополя и пригородных садовых товариществ в четверг останутся без энергоснабжения в связи с неотложными ремонтными работами на энергосетях и оборудовании. Об этом сообщает пресс-служба "Севастопольэнерго".
С 09:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии на улицах Композиторская, Изумрудная, Морпортовская, Бирюзовая, Авиационная, Ольховая, Арцеулова, Адмирала Грейга, Штурвальная, а также в садовых товариществах "Волга", "Ромашка", "Фрегат" "Благодатный".

Также в указанный промежуток времени света не будет в Севастополе по улицам Коралловая, Академическая, Учительская, Университетская, Ректорская, Студенческая, в переулках 1-й Академический и 2-й Академический, улице Григория Ивашкевича, шоссе Генерала Моргунова, улице Командира Барабаша, Владимира Папидзе, Летчицы Литвиновой, Якова Халипа, переулке 8 Воздушной армии, Евгении Захаровой, Евгения Реброва, Генерала Рихтера, Генерала Провалова, Генерала Богдановича, Виктора Калганова, жилищном кооперативе "Благополучный", улице Генерала Жидилова, Мореходная, Кавказская, Станюковича, проезде Каспийском, Мирная, Артиллеристов, Кавказская, Кубанская, Каспийская, Донская и проезде Артиллеристов, переулке Мирный, улице 2ой обороны, Алексея Гущина, Предместная, Тюменская, переулке Тюменском, а также в товариществе "Сапун-Гора".
В связи с неотложными работами подача электроэнергии будет прекращена с 08:30 до 17:00 для абонентов ул. Драчука, ул. Волжская, ул. Оранжерейная, ул. Цветочная, ул. Цыганкова, ул. Южная и в поселке ГРЭС на ул. Зеленогорская.
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