https://crimea.ria.ru/20240207/yunye-krymchane-mogut-popast-v-tv-proekt-ty-super-1134751475.html

Юные крымчане могут попасть в ТВ-проект "Ты супер!"

Юные крымчане могут попасть в ТВ-проект "Ты супер!" - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Юные крымчане могут попасть в ТВ-проект "Ты супер!"

Юные талантливые крымчане могут принять участие в международном детском вокальном конкурсе "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей. Кастинг на РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T12:16

2024-02-07T12:16

2024-02-07T12:16

крым

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вокальный конкурс "ты супер!"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Юные талантливые крымчане могут принять участие в международном детском вокальном конкурсе "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей. Кастинг на восьмой сезон объявил телеканал НТВ.В проекте могут принять участие талантливые ребята от 7 до 18 лет, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, приемных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах. На первом этапе участникам предстоит пройти дистанционный кастинг, затем конкурс будет проходить в Москве. Как отметили организаторы, на проекте присутствуют психологи и медицинский персонал.Как попасть на конкурс "Ты супер!"Чтобы принять участие в кастинге, нужно снять видео, в котором участник расскажет немного о себе. При этом необходимо указать фамилию и имя, возраст, город и где проживает ребенок - в детском доме/интернате/приемной семье/под опекой. Также нужно приложить несколько записей выступлений участника. Кроме того, необходимо заполнить анкету, которую можно скачать по ссылке, и отправить заполненную заявку на сайт НТВ.Заявки на конкурс принимаются до 15 апреля 2024 года. Результаты первого отборочного тура будут опубликованы летом 2024 года."Проект "Ты супер!" помог сотням юных звезд раскрыть вокальные таланты и сделать первые шаги в профессиональной музыкальной карьере. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели родителей", - отметили организаторы.По всем вопросам, возникающим по участию в кастинге конкурса, можно связаться по электронной почте vorontsova-tv@mail.ru, eliseeva55@yandex.ru.Крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" является информационным партнером на полуострове. За дополнительной информацией можно обратиться на электронную почту news.crimea@ria.ru

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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