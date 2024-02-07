https://crimea.ria.ru/20240207/vzryv-na-zavode-pirotekhniki-v-indii-postradali-174-cheloveka-1134750533.html

Взрыв на заводе пиротехники в Индии: пострадали 174 человека

Взрыв на заводе пиротехники в Индии: пострадали 174 человека - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Взрыв на заводе пиротехники в Индии: пострадали 174 человека

Взрыв на пиротехническом заводе в индийском штате Мадхья-Прадеж произошел во вторник. Ранее сообщалось об 11 погибших и около 60 пострадавших. Газета Times of... РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T08:53

2024-02-07T08:53

2024-02-07T08:58

взрыв

индия

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Взрыв на пиротехническом заводе в индийском штате Мадхья-Прадеж произошел во вторник. Ранее сообщалось об 11 погибших и около 60 пострадавших. Газета Times of India сообщала, что часть людей погибла в результате давки, начавшейся после взрыва. По информации издания, завод работал незаконно.К утру среды число пострадавших в результате взрыва возросло до 174, сообщает телеканал NDTV.Как сообщает NDTV со ссылкой на чиновников, полиция задержала двух владельцев завода. Им были предъявлены обвинения.Причина взрыва пока не установлена.

https://crimea.ria.ru/20230905/indiyu-khotyat-ofitsialno-pereimenovat-1131182886.html

индия

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2024

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взрыв, индия, происшествия, в мире, новости