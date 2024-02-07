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Взрыв на заводе пиротехники в Индии: пострадали 174 человека - РИА Новости Крым, 07.02.2024
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Взрыв на заводе пиротехники в Индии: пострадали 174 человека
Взрыв на заводе пиротехники в Индии: пострадали 174 человека - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Взрыв на заводе пиротехники в Индии: пострадали 174 человека
Взрыв на пиротехническом заводе в индийском штате Мадхья-Прадеж произошел во вторник. Ранее сообщалось об 11 погибших и около 60 пострадавших. Газета Times of... РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T08:53
2024-02-07T08:58
взрыв
индия
происшествия
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Взрыв на пиротехническом заводе в индийском штате Мадхья-Прадеж произошел во вторник. Ранее сообщалось об 11 погибших и около 60 пострадавших. Газета Times of India сообщала, что часть людей погибла в результате давки, начавшейся после взрыва. По информации издания, завод работал незаконно.К утру среды число пострадавших в результате взрыва возросло до 174, сообщает телеканал NDTV.Как сообщает NDTV со ссылкой на чиновников, полиция задержала двух владельцев завода. Им были предъявлены обвинения.Причина взрыва пока не установлена.
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взрыв, индия, происшествия, в мире, новости
Взрыв на заводе пиротехники в Индии: пострадали 174 человека

В результате взрыва на заводе пиротехники в Индии погибли 11 и пострадали 174 человека

08:53 07.02.2024 (обновлено: 08:58 07.02.2024)
 
Взрыв. Архивное фото
Взрыв. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Взрыв на пиротехническом заводе в индийском штате Мадхья-Прадеж произошел во вторник. Ранее сообщалось об 11 погибших и около 60 пострадавших. Газета Times of India сообщала, что часть людей погибла в результате давки, начавшейся после взрыва. По информации издания, завод работал незаконно.
К утру среды число пострадавших в результате взрыва возросло до 174, сообщает телеканал NDTV.
"В результате взрыва и последующего пожара погибли 11 человек и еще 174 получили ранения", - говорится в сообщении телеканала.
Как сообщает NDTV со ссылкой на чиновников, полиция задержала двух владельцев завода. Им были предъявлены обвинения.
Причина взрыва пока не установлена.
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