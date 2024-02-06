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Крымчане в январе взяли вдвое больше автокредитов, чем годом ранее - РИА Новости Крым, 06.02.2024
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Крымчане в январе взяли вдвое больше автокредитов, чем годом ранее
Крымчане в январе взяли вдвое больше автокредитов, чем годом ранее - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Крымчане в январе взяли вдвое больше автокредитов, чем годом ранее
Жители Крыма в январе 2024 года взяли в два раза больше кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. сообщает РНКБ Банк (ПАО). РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T18:11
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банк
кредит
автомобиль
рнкб (пао)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Жители Крыма в январе 2024 года взяли в два раза больше кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. сообщает РНКБ Банк (ПАО).В январе 2024 года банк выдал 190 автокредитов на сумму 250 миллионов рублей.По оценке Группы ВТБ, в январе российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей всего более 130,6 миллиарда рублей. Этот результат на 75% превысил итоги за аналогичный период 2023 года и стал рекордным для первого месяца года. Так, в банке ВТБ в январе автокредиты получили более 20,5 тысячи клиентов на 26,7 миллиарда рублей. Результат более чем в 3,5 раза по количеству и объему превысил итоги за первый месяц прошлого года.
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банк, кредит, автомобиль, рнкб (пао)

Крымчане в январе взяли вдвое больше автокредитов, чем годом ранее

18:11 06.02.2024 (обновлено: 18:15 06.02.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Жители Крыма в январе 2024 года взяли в два раза больше кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. сообщает РНКБ Банк (ПАО).
В январе 2024 года банк выдал 190 автокредитов на сумму 250 миллионов рублей.

"По сравнению с январем 2023 года количество и сумма автокредитов от РНКБ (входит в Группу ВТБ) увеличились примерно в два раза. Более 60% автокредитов были выданы на приобретение новых автомобилей, средний чек по которым составил 1,32 миллиона рублей. Средний чек по кредиту на автомобиль с пробегом составил 1,31 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

По оценке Группы ВТБ, в январе российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей всего более 130,6 миллиарда рублей. Этот результат на 75% превысил итоги за аналогичный период 2023 года и стал рекордным для первого месяца года. Так, в банке ВТБ в январе автокредиты получили более 20,5 тысячи клиентов на 26,7 миллиарда рублей. Результат более чем в 3,5 раза по количеству и объему превысил итоги за первый месяц прошлого года.
БанкКредитАвтомобильРНКБ (ПАО)
 
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