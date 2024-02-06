https://crimea.ria.ru/20240206/krymchane-v-yanvare-vzyali-vdvoe-bolshe-avtokreditov-chem-godom-ranee-1134738952.html

Крымчане в январе взяли вдвое больше автокредитов, чем годом ранее

Крымчане в январе взяли вдвое больше автокредитов, чем годом ранее - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Крымчане в январе взяли вдвое больше автокредитов, чем годом ранее

Жители Крыма в январе 2024 года взяли в два раза больше кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. сообщает РНКБ Банк (ПАО). РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T18:11

2024-02-06T18:11

2024-02-06T18:15

банк

кредит

автомобиль

рнкб (пао)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Жители Крыма в январе 2024 года взяли в два раза больше кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. сообщает РНКБ Банк (ПАО).В январе 2024 года банк выдал 190 автокредитов на сумму 250 миллионов рублей.По оценке Группы ВТБ, в январе российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей всего более 130,6 миллиарда рублей. Этот результат на 75% превысил итоги за аналогичный период 2023 года и стал рекордным для первого месяца года. Так, в банке ВТБ в январе автокредиты получили более 20,5 тысячи клиентов на 26,7 миллиарда рублей. Результат более чем в 3,5 раза по количеству и объему превысил итоги за первый месяц прошлого года.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк, кредит, автомобиль, рнкб (пао)