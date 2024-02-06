https://crimea.ria.ru/20240206/krymchane-v-yanvare-vzyali-vdvoe-bolshe-avtokreditov-chem-godom-ranee-1134738952.html
Крымчане в январе взяли вдвое больше автокредитов, чем годом ранее
Крымчане в январе взяли вдвое больше автокредитов, чем годом ранее - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Крымчане в январе взяли вдвое больше автокредитов, чем годом ранее
Жители Крыма в январе 2024 года взяли в два раза больше кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. сообщает РНКБ Банк (ПАО). РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T18:11
2024-02-06T18:11
2024-02-06T18:15
банк
кредит
автомобиль
рнкб (пао)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111478/20/1114782051_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_344b1183d6c6b1df33d2d3d61f96ada3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Жители Крыма в январе 2024 года взяли в два раза больше кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. сообщает РНКБ Банк (ПАО).В январе 2024 года банк выдал 190 автокредитов на сумму 250 миллионов рублей.По оценке Группы ВТБ, в январе российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей всего более 130,6 миллиарда рублей. Этот результат на 75% превысил итоги за аналогичный период 2023 года и стал рекордным для первого месяца года. Так, в банке ВТБ в январе автокредиты получили более 20,5 тысячи клиентов на 26,7 миллиарда рублей. Результат более чем в 3,5 раза по количеству и объему превысил итоги за первый месяц прошлого года.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111478/20/1114782051_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c93588517f44d4d5d22080511aa23cd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк, кредит, автомобиль, рнкб (пао)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Жители Крыма в январе 2024 года взяли в два раза больше кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. сообщает РНКБ Банк (ПАО).
В январе 2024 года банк выдал 190 автокредитов на сумму 250 миллионов рублей.
"По сравнению с январем 2023 года количество и сумма автокредитов от РНКБ (входит в Группу ВТБ) увеличились примерно в два раза. Более 60% автокредитов были выданы на приобретение новых автомобилей, средний чек по которым составил 1,32 миллиона рублей. Средний чек по кредиту на автомобиль с пробегом составил 1,31 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
По оценке Группы ВТБ, в январе российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей всего более 130,6 миллиарда рублей. Этот результат на 75% превысил итоги за аналогичный период 2023 года и стал рекордным для первого месяца года. Так, в банке ВТБ в январе автокредиты получили более 20,5 тысячи клиентов на 26,7 миллиарда рублей. Результат более чем в 3,5 раза по количеству и объему превысил итоги за первый месяц прошлого года.